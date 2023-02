Οι Warhaus για τρεις εμφανίσεις σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα

Το «Ha Ha Heartbreak» είναι σίγουρα το πιο προσωπικό και αληθινό άλμπουμ των Warhaus μέχρι σήμερα, κρατώντας τη γνωστή ατμοσφαιρική, jazzy pop μανιέρα, αλλά καταφέρνει περίτεχνα να μεταπηδά από τα διαφορετικά στάδια του πένθους και της θλίψης καταλήγοντας τελικά στην παραίτηση και στο ζοφερό μα λυτρωτικό συμπέρασμα του «Best I Ever Had»: All I ever wanted was a lot/ to be your man was something I could no.