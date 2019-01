Ολοκληρώθηκε η στρατηγική συνεργασία ΟΠΑΠ – Stoiximan

Στην απόκτηση του 51% των δραστηριοτήτων του Ομίλου Stoiximan στην Ελλάδα και την Κύπρο υπό την GML Interactive Ltd (“GML”), 100% θυγατρική εταιρεία της TCB Holdings Ltd (“TCB”) συμφώνησε η OPAP Investment Ltd, κατά 100% θυγατρική της ΟΠΑΠ, μετά την ολοκλήρωση του σχετικού due diligence.

Ειδικότερα η ανακοίνωση αναφέρει: ”Σε συνέχεια της από 24 Σεπτεμβρίου 2018 ανακοίνωσης, η ΟΠΑΠ Α.Ε. (”ΟΠΑΠ”) ενημερώνει ότι η κατά 100% θυγατρική της, OPAP Investment Ltd, μετά την ολοκλήρωση διεξαγωγής έρευνας δέουσας επιμέλειας (due diligence), συμφώνησε στην απόκτηση του 51% των δραστηριοτήτων του Ομίλου Stoiximan στην Ελλάδα και την Κύπρο υπό την GML Interactive Ltd (“GML”), 100% θυγατρική εταιρεία της TCB Holdings Ltd (“TCB”), έναντι συνολικού τιμήματος 94,86 εκατ. ευρώ, πλέον των καθαρών ταμειακών διαθεσίμων κατά την ημέρα κλεισίματος.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο ΟΠΑΠ θα αποκτήσει τον από κοινού, με δύο μετόχους της TCB, έλεγχο των δραστηριοτήτων του Ομίλου Stoiximan στην Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ η συναλλαγή τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών ρύθμισης της αγοράς τυχερών παιγνίων και ανταγωνισμού”.