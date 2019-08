«One of Us»: Το νέο βίντεο του Λιαμ Γκάλαχερ σκηνοθετούν οι δημιουργοί του «Peaky Blinders»

Το βίντεο του νέου τραγουδιού του Λίαμ Γκάλαχερ με τίτλο «One Of Us» κυκλοφόρησε την Τετάρτη και ήδη έχει κοινοποιηθεί πολλές φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βίντεο δημοσίευσε ο Γκάλαχερ στον λογαριασμό του στο Τουίτερ.

Πίσω από την ιδέα του βίντεο του «One Of Us» βρίσκονται οι δημιουργοί της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς του BBC, «Peaky Blinders». Ο σκηνοθέτης της πέμπτης σεζόν που προβάλλεται ήδη, Αντονι Μπερν, σκηνοθέτησε την εικόνα, ενώ το σενάριο έγραψε ο δημιουργός της σειράς, Στίβεν Νάιτ.

Το τραγούδι «εκφράζει την ελπίδα διάσωσης μιας ”ραγισμένης” σχέσης, στο μέλλον» και μάλιστα δεν παραλείπονται οι αναφορές στο δημοφιλές τραγούδι των Oasis, «Live Forever».

Μιλώντας για το τραγούδι, ο Γκάλαχερ είπε: «Το “One Of Us” μιλάει για την οικογένεια, τη φιλία και το συναίσθημα του να ανήκεις κάπου. Μου αρέσει ο ρυθμός και το γκόσπελ στοιχείο. Μου θυμίζει το «The Sweet Inspirations».

Το πρώην μέλος των Oasis και Beady Eye αναμένεται να κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ «Why Me? Why Not» στις 20 Σεπτεμβρίου και το «One Of Us» αποτελεί το τέταρτο σίνγκλ μέσα από το άλμπουμ, μετά τα «Shockwave», «The River» και «Once».