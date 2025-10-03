Η δημοφιλής σειρά «Peaky Blinders» επιστρέφει στην μικρή οθόνη με ένα spin-off που θα επικεντρώνεται στη νέα γενιά της οικογένειας Σέλμπι. Η ιστορία τοποθετείται στο μεταπολεμικό Μπέρμιγχαμ του 1953 και έχει ήδη εξασφαλίσει το πράσινο φως για δύο σεζόν, σε συνεργασία με το Netflix και σε παραγωγή του BBC.

Κάθε σεζόν θα αποτελείται από έξι επεισόδια διάρκειας 60 λεπτών, ενώ το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει για ακόμη μία φορά, ο δημιουργος της σειράς, Στίβεν Νάιτ.

«Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω αυτό το νέο κεφάλαιο στην ιστορία των ”Peaky Blinders’‘», δήλωσε ο Νάιτ. «Η σειρά θα ριζώσει ξανά στο Μπέρμιγχαμ και θα αφηγηθεί την ιστορία μιας πόλης η οποία προσπαθεί να αναγεννήθει από τις στάχτες των βομβαρδισμών και του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η νέα γενιά των Σέλμπι έχει αναλάβει τα ηνία και θα είναι μια συναρπαστική, ανελέητη διαδρομή», κατέληξε.

Η σειρά «Peaky Blinders» ξεκίνησε το 2013 και μέχρι στιγμής έχει ακολουθήσει την οικογένεια Σέλμπι μέσα από τη δεκαετία του 1920 και του 1930, κερδίζοντας το βραβείο Bafta καλύτερου δράματος στην τελετή του 2018. Η έκτη σεζόν, η οποία προβλήθηκε το 2022, είχε παρουσιαστεί ως «το τέλος μιας επικής ιστορίας», αν και οι παραγωγοί είχαν διευκρινίσει ότι η ιστορία θα συνεχιστεί με άλλη μορφή, ανοίγοντας τον δρόμο για το spin-off, τη νέα σειρά αλλά και μία νέα ταινία.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της σειράς, «ο αγώνας για την κυριαρχία στο τεράστιο έργο ανοικοδόμησης του Μπέρμιγχαμ μετατρέπεται σε έναν αδυσώπητο διαγωνισμό μυθικών διαστάσεων. Αυτή είναι μια πόλη με πρωτοφανείς ευκαιρίες αλλά και κινδύνους, με την οικογένεια Σέλμπι να βρίσκεται στο αιματοβαμμένο της επίκεντρο».

Ο Κίλιαν Μέρφι, πρωταγωνιστής της αρχικής σειράς ως Τόμι Σέλμπι, συμμετέχει στο spin-off ως εκτελεστικός παραγωγός, μαζί με τον Στίβεν Νάιτ. Προς το παρόν, δεν έχουν αποκαλυφθεί ακριβείς πληροφορίες για το ποιοι θα συμμετέχουν στο καστ αλλά και ούτε αν θα επιστρέψουν χαρακτήρες από την προηγούμενη εποχή.

Παράλληλα, αναμένεται και μια νέα ταινία με τίτλο «The Immortal Man», η οποία θα κυκλοφορήσει στις αρχές του 2026. Η ταινία διαδραματίζεται στις αρχές του πολέμου και θεωρείται ότι συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε η σειρά.

Ο Μέρφι επαναλαμβάνει τον ρόλο του, με ένα επιτελείο που περιλαμβάνει τους Στίβεν Γκράχαμ, Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Τιμ Ροθ και Μπάρι Κίογκαν. Το σενάριο υπογράφει ο Νάιτ και τη σκηνοθεσία ο Τομ Χάρπερ, γνωστός για τα έργα «This Is England ’86», «The Woman in Black: Angel of Death» και αρκετά επεισόδια των «Peaky Blinders».

Με πληροφορίες από Variety, BBC