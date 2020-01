ONX Studio: H καρδιά του Ιδρύματος Ωνάση χτυπάει και στη Νέα Υόρκη

Φωτογραφίες: Zachary Schulman Olympic Tower. Επενδύοντας στην εξερεύνηση της σύγχρονης τέχνης, καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο βρίσκουν τον δρόμο τους στην 5η Λεωφόρο.

Το Ίδρυμα Ωνάση στις ΗΠΑ (Onassis USA) και το NEW INC του New Museum ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους για τη δημιουργία ενός χώρου που προορίζεται για ανήσυχους καλλιτέχνες, κινηματογραφιστές και designers που εργάζονται σε υβριδικά πεδία μεικτής πραγματικότητας: το Onassis NEW INC eXtended Reality Studio ή, αλλιώς, ONX Studio. Το ONX Studio είναι ένας «επιταχυντής» καριέρας, χώρος εργασίας και γκαλερί για παρουσιάσεις που στεγάζεται στην Onassis Gallery του Olympic Tower, την έδρα του Onassis USA στο κέντρο του Μανχάταν. Με προγραμματισμένη την έναρξη λειτουργίας του για τα τέλη της άνοιξης του 2020, θα φιλοξενήσει δώδεκα καλλιτέχνες, ερευνητές και παραγωγούς, ανάμεσά τους απόφοιτους του NEW INC και όχι μόνο, που εργάζονται σε υβριδικά πεδία μεικτής πραγματικότητας, για περίοδο ενός έτους, προκειμένου να αναπτύξουν σημαντικά έργα για τη δημόσια σφαίρα. Ο χώρος του Studio θα μετατρέπεται επίσης σε μια γκαλερί μεικτής πραγματικότητας κάθε χρόνο, για μια έκθεση μηνιαίας διάρκειας, παρουσιάζοντας μέλη του ONX. Η πρώτη έκθεση προγραμματίζεται για τον χειμώνα του 2020-21. Το Studio θα λειτουργήσει ως διετές πιλοτικό πρόγραμμα. Την εκπλήρωση του οράματος του ONXθα επιβλέπουν η διευθύντρια του NEWINC, Stephanie Pereira, η συνιδρύτριά του, KarenWong, ο καλλιτεχνικός και εκτελεστικός διευθυντής του OnassisUSA, VallejoGantner, και ο επικεφαλής Ψηφιακής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Ιδρύματος Ωνάση, Πρόδρομος Τσιαβός.

Τα τελευταία έξι χρόνια, το NEWINC, το οποίο αποτελεί το πολιτιστικό εκκολαπτήριο του New Museum, έχει προσελκύσει ταλέντα που έχουν εξερευνήσει αφηγηματικές τεχνικές μέσω διαφόρων ψηφιακών εργαλείων, όπως είναι το AR(επαυξημένη πραγματικότητα), το VR(εικονική πραγματικότητα), το projectionmapping(χαρτογραφημένη προβολή), το spatialaudio(χωρικός ήχος) και το motioncapture(σύλληψη κίνησης). Απόφοιτοι και μέλη του NEW INCέχουν πρωτοστατήσει στη συγκρότηση αυτής της αναδυόμενης κουλτούρας, μεταξύ των οποίων είναι τα βραβευμένα στούντιο Scatter, New Reality Co, Dave&Gabe, Sensorium, Superbright, Hyphen Labs, και καλλιτέχνες όπως η StephanieDinkins, η ElizaMcNitt, ο JakobKudstSteensenκαι η RachelRossin. Από τα βραβεία, τις σημαντικές αναθέσεις και την αναγνώριση που απολαμβάνει αυτή η κοινότητα ξεχωρίζουν ένα βραβείο Emmyκαι πολυάριθμες διακρίσεις σε φεστιβάλ, όπως τα Tribeca, Sundance, SXSWFilmκαι Φεστιβάλ των Καννών. Ανάμεσα στα επιτεύγματα προηγούμενων μελών του NEW INC, είναι η Ελίζα ΜακΝίτ η οποία, με παραγωγό τον Ντάρεν Αρονόφσκι, δημιούργησε το Spheres,την πρώτη ταινία VR που αγοράστηκε έναντι επταψήφιου ποσού από το Sundance, καθώς και τους δημιουργούς του στούντιο Scatter, που επινόησαν το ευρείας πλέον χρήσης hardware για λήψη ογκομετρικής κινούμενης εικόνας, Depthkit, το οποίο μάλιστα ανέπτυξαν στο διάστημα της παραμονής τους στο NEW INC. Το Ίδρυμα Ωνάση έχει επενδύσει όλα αυτά τα χρόνια «στην εξερεύνηση της σύγχρονης τέχνης και της διαλεκτικής σχέσης ανάμεσα στα πολυμέσα, τα ψηφιακά, τη μεικτή πραγματικότητα και τις υβριδικές καλλιτεχνικές πρακτικές. Αποστολή του είναι να δημιουργήσει τις συνθήκες, να εξερευνήσει τις ιδέες και να πυροδοτήσει τολμηρές συζητήσεις που διαμορφώνουν την κοινωνία, μέσω της εκπαίδευσης και της τέχνης, βοηθώντας μας να «δούμε» τον κόσμο από μια διαφορετική οπτική γωνία μέσα από τη σύνδεση με τον ψηφιακό ωκεανό της εποχής μας».

Το ONX Studio, ένας χώρος 370 τ.μ. διαμορφωμένος από το νεοϋορκέζικο αρχιτεκτονικό γραφείο Leong Leong, στοχεύει στην ανάδειξη αυτής της διαρκώς αυξανόμενης κοινότητας καλλιτεχνών, σχεδιαστών και ερευνητών από το πεδίο της μεικτής πραγματικότητας. Οι καλλιτέχνες θα είναι σε θέση να αναπτύξουν, να πειραματιστούν και να επιδείξουν τα έργα τους σε μια γκαλερί παρουσιάσεων για επιμελητές, παραγωγούς, συλλέκτες και ατζέντηδες. Τα μέλη θα πραγματοποιούν ανοιχτά στούντιο και salons, όπου η κοινότητα θα μπορεί να μοιράζεται βέλτιστες πρακτικές και στα οποία θα ενισχύεται ένα σύστημα δικτύωσης και υποστήριξης.

