Οπτικοακουστικό μωσαϊκό από τον Α. Αργιανά με ελεύθερη είσοδο στο Μέγαρο Μουσικής

Yβριδικά οπτικοακουστικά και ηχητικά έργα από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 μέχρι σήμερα περιλαμβάνει το πρόγραμμα προβολών An Ear οf Arms (Around us). Αποτελώντας συνεργασίες με μουσικούς και συνθέτες και φέροντας τη μουσική ή τον ήχο στον πυρήνα της γλώσσας τους, παρουσιάζονται σήμερα, Σάββατο 16 Νοεμβρίου στις 7:00 το βράδυ στην Υπηρεσιακή Αυλή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η επιμέλεια του προγράμματος ανήκει στον καλλιτέχνη και μουσικό Αθανάσιο Αργιανά ως εισαγωγή στην επικείμενη φιλοξενία του στο annexM, με την οποία εγκαινιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το ετήσιο διακαλλιτεχνικό πρόγραμμα ερευνητικής φιλοξενίας εικαστικών καλλιτεχνών Resident M (Διεύθυνση: Άννα Καφέτση).

Ορισμένες από τις οπτικοακουστικές δημιουργίες προβάλλονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενώ σε δύο από αυτές το μοντάζ έγινε ειδικά για την προβολή τους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Από τις υποβλητικές ηχητικές συνθέσεις της Άννια Λόκγουντ, που συνδυάζουν γουργουρίσματα τίγρεων από ηχογραφήσεις πεδίου και ηλεκτρονικούς ήχους, μέχρι την ταινία της Άουρα Σατς για τη Βρετανίδα πρωτοπόρο συνθέτρια Ντάφνι Όραμ, από το ιστορικό Speak του Τζον Λέιθαμ μέχρι το επίκαιρο The Love Life οf The Octopus του Ζαν Πενλεβέ, με μουσική που συνέθεσε κατά παραγγελία ο Πιερ Ανρί για modular συνθεσάιζερ, το ποιητικό χαϊκού An OwlI s An Owl του Κρις Μαρκέρ και το συναισθηματικό Cat Listening To Music του ίδιου δημιουργού, αυτή τη βραδιά, θα παρουσιαστεί ένα ευρύ φάσμα δυναμικών μέσα από τη συγκινησιακή χρήση της μουσικής που λειτουργεί πάντα στον πυρήνα των ίδιων των ταινιών.

Ένα απόσπασμα από δύο κεφάλαια του My Bodily Remains των Τάι Σάνικαι Μάξουελ Στέρλινγκ, μια ειδική έκδοση με την ηχητική μπάντα μιας πρόσφατης ζωντανής παράστασης της Ορχήστρας Gamelan για το Southbank του Λονδίνου, λειτουργεί ως επική coda, ένας επίλογος που μας προσγειώνει πίσω σε ένα ανθρώπινο σύμπαν, ύστερα από μια παράκαμψη σε έναν κόσμο ζώων και ουτοπικών μηχανών.

“Υπονοείται μια συγκινησιακή και ενσυναισθητική διάθεση ακρόασης, καθώς και μια «κοινοβιακή» ευαισθησία, ένα είδος «ακροαστικής αγκαλιάς”

Τη βραδιά ολοκληρώνουν το έργο Music Sideways του ίδιου του Αθανάσιου Αργιανά, ένας φωνητικός κανόνας κινηματογραφημένος μέσα από ένα είδος πρισματικού καθρέφτη, ο οποίος λειτουργεί ως σκηνικό αντικείμενο που απηχεί τη δομή της μουσικής, καθώς και το Hollowed Water (Α Gesture 24 Times).

Σημείωμα του καλλιτέχνη- An Ear οf Arms (Around us)

Η ακολουθία των έργων αποτελεί ένα εκλεκτικιστικό ταξίδι –από τον πρώιμο κινηματογράφο του Ζαν Πενλεβέ και τη συνεργασία του με συνθέτες, την ποιητική σουίτα Bestiary του Κρις Μαρκέρ ο οποίος συνέθετε ο ίδιος τη μουσική επένδυση των έργων του, και το Speak του Τζον Λέιθαμ, μέχρι σύγχρονους καλλιτέχνες όπως οι Άουρα Σατς, Τάι Σάνι και η sound artist Άννια Λόκγουντ.

Συγκεντρώνοντας ένα ιστορικά ποικίλο φάσμα οπτικοακουστικών και ηχητικών έργων για τα οποία η αίσθηση της μουσικότητας δεν αποτελεί απλώς βασικό στοιχείο αλλά είναι συνυφασμένη με τον πυρήνα των έργων, με αναφορές στις έννοιες της παρτιτούρας, της μετάφρασης και της επίδρασης της μουσικής, όπως υποδηλώνει ο τίτλος An Ear of Arms (Around us), υπονοείται μια συγκινησιακή και ενσυναισθητική διάθεση ακρόασης, καθώς και μια «κοινοβιακή» ευαισθησία, ένα είδος «ακροαστικής αγκαλιάς».

Τα θέματα της μη ανθρώπινης αντίληψης (μέσα από τα έργα Cat Listening to Music του Κρις Μαρκέρ και Love Life οf The Octopus των Πενλεβέ και Αμόν) αφορούν ένα φάσμα ευαισθησιών πέρα από τη διαλεκτική γνώση, το συναίσθημα και τη συγκίνηση ως στοιχεία μιας ανοιχτής μήτρας μέσω της οποίας βιώνουμε μη ιεραρχικές ιδέες αυτού του κόσμου.

ResidentM 2024

Διεύθυνση | Άννα Καφέτση

Στο πλαίσιο του εικαστικού προγράμματος του annexM εγκαινιάζεται φέτος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το ετήσιο διακαλλιτεχνικό πρόγραμμα ερευνητικής φιλοξενίας εικαστικών καλλιτεχνών με τίτλο ResidentM.

Προσκεκλημένος για το 2024 είναι ο διακεκριμένος εικαστικός και μουσικός Αθανάσιος Αργιανάς.

Το εναρκτήριο ResidentM 2024 υλοποιείται με την χορηγική υποστήριξη του Ιδρύματος Ι.Φ. Κωστοπούλου.

Η έρευνα του καλλιτέχνη θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2024 και έχει ως στόχο την παραγωγή ενός νέου εικαστικού έργου με πυρήνα τον ήχο, που θα εκτεθεί την άνοιξη του 2025 στον εναλλακτικό χώρο της Υπηρεσιακής Αυλής.

Το ερευνητικό στάδιο της φιλοξενίας περιλαμβάνει επισκέψεις στις τεράστιες μουσικές και κτιριακές υποδομές, και τα πλούσια καλλιτεχνικά αρχεία του ΟΜΜΑ, καθώς και επαφές και συνεργασίες με το ανθρώπινο δυναμικό του (ορχήστρες, χορωδίες, μουσικούς, τεχνικούς, παραγωγούς κ.ά.).

Συνοδεύεται από δημόσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων με προβολές, ομιλίες, συναντήσεις με τον καλλιτέχνη, blog κ.ά.

Βιογραφικό

Ο Αθανάσιος Αργιανάς γεννήθηκε στην Αθήνα και σήμερα μοιράζει το χρόνο του μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου. Είναι εικαστικός καλλιτέχνης που χρησιμοποιεί πολλαπλά εκφραστικά μέσα, καθώς και μουσικός. Το έργο του έχει αναγνωριστεί διεθνώς και έχει παρουσιαστεί στο πλαίσιο εκθέσεων όπως η 30ή São Paulo Biennial (Σάο Πάολο) και η Performa13 (Νέα Υόρκη), αλλά και σε εκθεσιακούς χώρους και μουσεία όπως οι Kunsthalle Wien (Βιέννη), Tate Britain, The Barbican, Camden Art Centre και The Serpentine Gallery Pavillion (Λονδίνο), Fridericianum (Κάσελ), το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Αθήνα) και το Fondazione Prada (Βενετία).