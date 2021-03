Ορθολογιστάν

Ούτε για την αντικληρηκαλική κριτική του Ρουσώ στον Ρωμαιoκαθολικισμό. Όλα αυτά δέχονταν το Θείο. Ο Ρουσώ στον Αιμίλιο αναφερόταν στο «Υπέρτατο oν» , την λατρεία του οποίου εισήγαγε ο Ροβεσπιέρος κατά την Γαλλική Επανάσταση. Οι Ελευθεροτέκτονες εξέφραζαν πίστη στον «Μεγάλο Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος» και δεν δέχονταν στις στοές τους «ηλίθιους Αθεϊστές ούτε άθρησκους ακόλαστους» ( stupid Atheist nor an irreligious Libertine ), τουλάχιστον μέχρι το 1877 .

Δεν κάνω λόγο για την «ορθολογική» ψηλάφηση του Θείου που επιχείρησε ο ντεϊσμός, ή για την «φυσική θεολογία» του Εράσμου ή του Thomas More που προωθούσε την ανοχή σε διαφορετικά δόγματα.

Ο Chris Voss , επαγγελματίας διαπραγματευτής του FBI είχε καταλήξει σε αντίστοιχα συμπεράσματα από την εμπειρία του στο πεδίο (βλ. το βιβλίο του Never split the difference), αν και τεκμηριώνει την πρακτική του μέσω του Kahneman.

Ο ψυχολόγος Daniel Kahneman χρειάστηκε δεκαετίες έρευνας για να ανακαλύψει αυτήν την αλήθεια που για δεκαετίες έτρεφε την βιομηχανία της διαφήμισης, και την οποία αναλύει στις 500 σελίδες του βιβλίου Thinking Fast and Slow.