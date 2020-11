Oruc Reis: Νέα τουρκική NAVTEX για το ερευνητικό

Νέα NAVTEX εξέδωσε η Άγκυρα για έρευνες του Oruc Reis στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Σύμφωνα με τη NAVTEX που εκδόθηκε από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας, οι έρευνες του τουρκικού πλοίου θα γίνουν σε περιοχή νότια του Καστελλόριζου.

Η τρέχουσα NAVTEX για το Oruc Reis είχε ισχύ έως και τις 14 Νοεμβρίου, η Άγκυρα, όμως, επιλέγει να την παρατείνει έως τις 23 του μηνός.

Η NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1404/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 112101Z NOV 20 TO 232059Z NOV 20 IN AREA BOUNDED BY;

1) 36 10.73 N - 028 28.79 E

2) 36 42.27 N - 028 28.76 E

3) 36 38.94 N - 028 31.79 E

4) 36 37.01 N - 028 34.59 E

5) 36 36.33 N - 028 40.12 E

6) 36 36.48 N - 028 41.70 E

7) 36 33.56 N - 028 44.02 E

8) 36 31.68 N - 028 46.02 E

9) 36 30.80 N - 028 47.54 E

10) 36 30.41 N - 028 49.59 E

11) 36 29.92 N - 028 49.92 E

12) 34 16.84 N - 030 16.41 E

13) 34 14.22 N - 029 55.82 E

14) 33 49.64 N - 030 10.33 E

15) 33 48.30 N - 029 56.30 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 232059Z NOV 20.