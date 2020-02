Όσκαρ: 21 φορές που μείναμε με ανοιχτό το στόμα σε τελετές απονομής των βραβείων

1. Η μεγαλειώδης γκάφα του Τομ Χανκς Σε μια τηλεπτική μετάδοση απονομής βραβείων Όσκαρ, με ρεκόρ τηλεθέασης σε αμέτρητες χώρες του κόσμου, ο Τομ Χανκς το κάνει: αποκαλύπτει (;) την σεξουαλική ταυτότητα του δασκάλου του στο Γυμνάσιο, στο μάθημα της θεατρικής Τέχνης. Είναι η στιγμή που απονέμεται στον Χανκς το βραβείο για τον α′ ανδρικό ρόλο στο δράμα Streets of Philadelphia, όπου υποδύεται τον τραγικό ήρωα που πεθαίνει από AIDS, το 1993. Ο Χανκς αποκάλεσε στην ομιλία του τον καθηγητή δράματος Rawley Farnsworth ως «έναν από τους καλύτερους ομοφυλόφιλους Αμερικανούς που είχα την καλή τύχη να συνδεθώ». Όλα τελείωσαν ομαλά στο τέλος, πάντως, και μάλιστα αυτό το συμβάν έδωσε το έναυσμα για την ταινία του 1997, In and Out.

2. Η πρώτη Αφροαμερικανή που κερδίζει Όσκαρ Η 12η τελετή απονομής των βραβείων της Ακαδημίας το 1940 αποδείχτηκε μια στιγμή πρωτοπορίας. Η Hattie McDaniel, η οποία έπαιξε τον ρόλο της Mammy στο Gone with the Wind, έγινε η πρώτη Αφροαμερικανή που κέρδισε ένα Όσκαρ. Η McDaniel περιέγραψε τη στιγμή ως μία από τις πιο ευτυχισμένες στη ζωή της.

3. Η θριαμβευτική επιστροφή του Τσάρλι Τσάπλιν Ο Τσάρλι Τσάπλιν, ένας από τους πρώτους μεγάλους κινηματογραφιστές, εξακολουθεί να θεωρείται ένας από τους πιο πρωτοποριακούς σκηνοθέτες. Εδώ, κάνει μία θριαμβευτική επιστροφή στο Χόλιγουντ μετά από μια απουσία δύο δεκαετιών, έπειται από κατηγορίες για υποτιθέμενους κομμουνιστικούς δεσμούς. Ο Τσάπλιν έλαβε ένα τιμητικό Όσκαρ για την συνολική προσφορά του το 1972, σε με μια συναισθηματικά φορτισμένη δωδεκάλεπτη απονομή.

4. Το μπάχαλο με τους φακέλους και ο νικητής που δεν νίκησε Στην τελετή απονομής Βραβείων το 2017, όλοι περίμεναν με αγωνία να δουν ποιος θα πάρει το βραβείο της καλύτερης ταινίας στο σπίτι... Ενώ το La La Land ήταν το φαβορί, πολλοί πρόβλεψαν ότι το εκπληκτικό και συναισθηματικό Moonlight θα έκανε τελικά την έκπληξη. Οι Warren Beatty και Faye Dunaway πήγαν στη σκηνή για να ανακοινώσουν το βραβείο - αλλά με... λάθος φάκελο! Αντί της καλύτερης ταινίας, ο Γουόρεν Μπίτι είχε στα χέρια του από λάθος τον φάκελο για την καλύτερη ηθοποιό, ένα βραβείο που πήγε στην Έμα Στόουν για το La La Land. Σε μια στιγμή μαζικής σύγχυσης, το καστ και η ομάδα παραγωγής του La La Land ανέβηκε στη σκηνή, πήρε το βραβείο και άρχισε να δίνει τις ομιλίες αποδοχής πριν κάποιος ειδοποιήσει τον παραγωγό του La La Land Jordan Horowitz, ότι το Moonlight είχε στην πραγματικότητα αναδειχθεί νικητής. Παρά το τεράστιο ανακάτεμα - και τα χαοτικά 10 λεπτά που ακολούθησαν - και οι δύο ομάδες παραγωγής, από το La La Land και το Moonlight, εγκωμίασαν τις δύο ταινίες και υπήρξαν εξαιρετικά ευγενικοί γι ’αυτό που έζησαν...

5. Ο φλεγματικός Ντέιβιντ Νίβεν Ο Ρόμπερ Όπελ, ένας ακτιβιστής καλλιτέχνης, έζησε μία στιγμή δημοσιότητας στην 46η τελετή των βραβείων της Ακαδημίας το 1974. Ο παρουσιαστής Ντέιβιντ Νίβεν προετοιμαζόταν να εισαγάγει την Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η οποία επρόκειτο να ανακοινώσει το βραβείο της βραδιάς, για την καλύτερη ταινία. Από το πουθενά, ο Όπελ μπήκε τρέχοντας στη σκηνή, εντελώς γυμνός κάνοντας το σήμα της ειρήνης. Εξαιρετικά γρήγορος στη σκέψη και φλεγματικός, ο Νίβεν σχολίασε: «Δεν είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε ότι πιθανότατα το μόνο γέλιο που ο άνθρωπος θα πάρει ποτέ στη ζωή είναι επειδή αποκάλυψε τα απόκρυφά του;»

6. Η τιμή που ο Μάρλον Μπράντο θέλησε να αρνηθεί Ο Μάρλον Μπράντο αναφέρεται συχνά ως ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών. Ωστόσο, όταν ο Μπράντο κέρδισε το δεύτερο Oscar του, το 1973 (καλύτερος ηθοποιός για την παράσταση του ως Ντον Βίτο Κορλεόνε στο «Ο Νονός» -The Godfather), έστειλε την Sacheen Littlefeather για να αρνηθεί το βραβείο εκ μέρους του, λόγω της άδικης αντιμετώπισης των αυτόχθονων Αμερικανών από το Χόλιγουντ.

7. Το Όσκαρ στον Χιθ Λέτζερ για τον Τζόκερ, μετά τον θάνατό του Ο πατέρας, η μητέρα και η αδελφή του Χιθ Λέτζερ παρέλαβαν το βραβείο Όσκαρ μετά τον θάνατο του Αυστραλού ηθοποιού για την εμβληματική του εμφάνιση στον ρόλο του ως Joker in The Dark Knight το 2009. Η στιγμή ήταν προφανώς μια γλυκόπικρη αναγνώριση για ένα απίστευτο ταλέντο, που πέρασε και χάθηκε σε πολύ νεαρή ηλικία. Ο πατέρας του ηθοποιού, Κιμ Λέτζερ, δήλωσε στην ομιλία αποδοχής: «Αυτό το βραβείο απόψε θα επικυρώσει ταπεινά την ήρεμη αποφασιστικότητα του Χιθ να γίνει πραγματικά αποδεκτός από όλους εσάς - τους συνομηλίκους του - μέσα σε μια βιομηχανία που αγαπούσε».

8. Σας αρέσει η Σάλι Φιλντ! Η Σάλι Φιλντ πήρε το Oscar για δεύτερη φορά το 1985 για την ερμηνεία της στο Places of the Heart. Η ομιλία αποδοχής της από εκείνη τη νύχτα έχει καταγραφεί ως μία από τις πιο λανθασμένες(!) ομιλίες στην ιστορία της Ακαδημίας. Εδώ είναι αυτό που είπε: «Δεν είχα μια ορθόδοξη καριέρα και ήθελα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο να κερδίσω τον σεβασμό σας. Την πρώτη φορά δεν το αισθάνθηκα, αλλά αυτή τη φορά το νιώθω...Αυτη τη φορά αισθάνομαι ότι σας αρέσω!»

9. Η Κάθριν Μπίγκελο πρώτη γυναίκα με Όσκαρ σκηνοθεσίας Η Kathryn Bigelow έγινε η πρώτη γυναίκα που κέρδισε τον βραβείο του καλύτερου σκηνοθέτη, το 2010. Το χρυσό τρόπαιο έγινε ακόμη πιο γλυκό, καθώς το η χαμηλού προϋπολογισμού ταινία της, The Hurt Locker, προσπέρασε στην στροφή το σαρωτικό - επικό Avatar του James Cameron, με ένα απίστευτα υψηλό προϋπολογισμό. Λεπτομέρεια: Ο Κάμερον είναι ο πρώην σύζυγος της Μπίγκελο! Το Hurt Locker έλαβε συνολικά έξι Βραβεία Όσκαρ το 2010, συμπεριλαμβανομένου της καλύτερης ταινίας.

10. Η Χάλι Μπέρι έγραψε ιστορία Η Χάλι Μπέρι έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που κέρδισε το Όσκαρ για πρώτο γυναικείο ρόλο - σε έναν πραγματικά ηγετικό ρόλο στο Monster’s Ball το 2002. Σε μια ιστορική βραδιά, ο Ντένζελ Ουάσιγκτον ήταν την ίδια νύχτα ο πρώτος μαύρος ηθοποιός που κέρδισε το βραβείο Όσκαρ για πρώτο ρόλο, από τότε που ο Σίντνει Πουατιέ πήρε το Oscar το 1964.

11. Ο Μάρτιν Σκορσέζε κερδίζει (τελικά!) Όσκαρ Ο Μάρτιν Σκορσέζε ίσως έπρεπε να είχε κερδίσει το βραβείο σκηνοθεσίας για το Raging Bull, ή για το Goodfellas, ή ακόμα και το Aviator; Αντ ’αυτού, ο κορυφαίος σκηνοθέτης τελικά κέρδισε Όσκαρ το 2007 για το The Departed - την έκτη φορά που ήταν υποψήφιος. Κάνοντας ακόμα πιο γλυκιά τη στιγμή, ανέλαβαν την απονομή του βραβείου οι παλιοί φίλοι του Σκορσέζε, Τζορτζ Λούκας, Στίβεν Σπίλμπεργκ και Φράνσις Φορντ Κόπολα. Όταν ο Σκορσέζε κρατούσε τελικά το βραβείο στο χέρι, ρώτησε: «Θα μπορούσατε να ελέγξετε ξανά το φάκελο;»

12. Τα πους-απς του Τζακ Πάλανς με ένα χέρι Ο Τζακ Πάλανς απέδειξε ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός στα 64α Βραβεία της Ακαδημίας το 1992. Αφού παρέλαβε το Όσκαρ για τον ρόλο του στην κωμωδία City Slickers, ο 73χρονος Πάλανς έπεσε το έδαφος και...έπαιρνε εντυπωσιακές κάμψεις πάνω στη σκηνή!

13. Η selfie που πέρασε στην ιστορία... Το 2014, η Ellen DeGeneres έχει αναλάβει την παρουσίαση της τελετής απονομής των βραβείων. Ανατρέποντας τον προγραμματισμένο σενάριο, που προέβλεπε ένα διάλογο με την Μέριλ Στριπ σε αυτό το σημείο, ο Μπράντλεϊ Κούπερ ανέλαβε την κάμερα και κατέγραψε μια από τις πιο αξέχαστες στιγμές Όσκαρ όλων των εποχών. Αυτή η selfie θα μείνει στην ιστορία, αφού χώρεσε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της εποχής στο Χόλιγουντ: η Τζένιφερ Λόρενς, η Τζούλια Ρόμπερτς, ο Κέβιν Σπέισι, ο Μπραντ Πιτ, η Αντζελίνα Τζολί, η Λουπίτα Νιόνγκο, ο Μπράντλεϊ Κούπερ, ο Τζάρεντ Λέτο, η Τζάνιγκ Τάταμ, η Μέριλ Στριπ, και η Έλεν Ντετζένερις.

Handout via Getty Images Selfie με ιστορική αξία... στις 2 Μαρτίου 2014 (Photo credit Ellen DeGeneres/Twitter via Getty Images)

Kevin Winter via Getty Images Και το backstage...από την ιστορική selfie της Έλεν Ντετζένερις που έριξε το Twitter στις 2 Μαρτίου 2014. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

14. Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ: Τόπο στα νιάτα Σε μια παραδοσιακή τελετή απονομής βραβείων, ο Ματ Ντέιμον και ο Μπεν Άφλεκ ενθουσίασαν με τη δύναμη της νεότερης γενιάς που έλαμψε το 1998. Οι δύο στενοί φίλοι πήραν μαζί το Όσκαρ για το καλύτερο πρωτότυπο σενάριο στο Good Will Hunting.

15. Το Χόλιγουντ λατρεύει τον Τζον Γουέιν Οι οπαδοί της βιομηχανίας κινηματογράφου του Χόλιγουντ σε όλο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να δουν τον Τζον Γουέιν για τελευταία φορά στην τελετή απονομής Όσκαρ το 1979. Ο θρυλικός ηθοποιός έπασχε ήδη από καρκίνο του στομάχου, αλλά κατάφερε να παρουσιάσει στο Όσκαρ την καλύτερη εικόνα. Ο «Δούκας» έλαβε μία τιμητική αναγνώριση εκείνο το βράδυ για τις 250+ ταινίες του. Αυτή θα ήταν και η τελευταία δημόσια εμφάνισή του, καθώς πέθανε μόλις δύο μήνες αργότερα, σε ηλικία 72 ετών.

16. Ένα παθιασμένο φιλί στην Χάλι Μπέρι! Ποιος δεν θα ήθελε να φιλήσει την Χάλι Μπέρι; Ο Άντριεν Μπρόντι όταν άκουσε το όνομά του και συνειδητοποίησε ότι κέρδισε το βραβείο Όσκαρ του 2003 για τον καλύτερο ηθοποιό για την εμφάνισή του στον Πιανίστα (The Pianist), ανέβηκε στη σκηνή και έδωσε ένα παθιασμένο φιλί έξι δευτερολέπτων(!) στην παρουσιάστρια της βραδιάς Χάλι Μπέρι. Όταν τελικά πήρε ανάσα...σχολίασε απευθυνόμενος και αστειευόμενος προς εκείνη: «Σίγουρα δεν σου είπαν ότι ήταν κι αυτό (το φιλί) στο πακέτο δώρων». Ο Μπρόντι κέρδισε αυτό το βραβείο από τους «βασιλιάδες»του δράματος Τζακ Νίκολσον και Ντάνιελ Ντέι Λιούις.

17. Ο Ρομπέρτο Μπενίνι σε ένα πανηγύρι ...για Όσκαρ Δεν είναι απαραιτήτως η ομιλία του Ρομπέρτο Μπενίνι που έκανε τη διαφορά το 1999, όταν κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας για το «Η ζωή είναι ωραία» (Life Is Beautiful). Η ταινία ασφαλώς έμεινε αξέχαστη. Αλλά εξίσου αξέχαστη έμεινε η αντίδραση του απολαυστικού Μπενίνι, όταν άκουσε την ανακοίνωση με τη φωνή της Σοφία Λόρεν. Ο Μπενίνι σκαρφάλωσε στα καθίστματα και πανηγύρισε σαν τρελός από τη χαρά του. Κάποια στιγμή χρειάστηκε και τη βοήθεια του Στίβεν Σπίλμπεργκ για να σταθεί εκεί πάνω!

18. Η εκδοχή του Μπίλι Κρίσταλ ως Χάνιμπαλ Λέκτορ Στην τελετή των Όσκαρ το 1992, η Σιωπή των Αμνών έγινε η τρίτη ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου που κέρδισε το λεγόμενο “Big Five” - Όσκαρ για Καλύτερο Ηθοποιό, Καλύτερη Ηθοποιό, Καλύτερη Ταινία, Καλύτερο Σκηνοθέτη και Καλύτερο Σενάριο. Ο Χάνιμπαλ Λέκτορ έγινε μια κλασική κινηματογραφική εικόνα και ο οικοδεσπότης της βραδιάς Μπίλι Κρίσταλ εκμεταλλεύτηκε τη δημοτικότητά του. Άνοιξε την παράσταση γυρίζοντας στη σκηνή με τη μάσκα που φορούσε στο πρόσωπό του ο αιμοσταγής Λέκτορ. Ο Κρίσταλ τελείωσε την εισαγωγή του, περπατώντας προς το μέρος του Άντονι Χόπκινς και ρώτησε: «Καλησπέρα, έχω κάποια από την Ακαδημία για δείπνο» - παραφράζοντας μία διάσημη ατάκα της ταινίας...

19. Η ανθρώπινη αντίδραση του Σάμιουελ Τζάκσον Περίπου στο 99,99999% των περιπτώσεων, όπου ένας ηθοποιός χάνει το Όσκαρ, αυτός ή αυτή φοράει το καλύτερο πρόσωπό του και επικροτεί/χειροκροτεί τον νικητή. Ο Σάμιουελ Τζάκσον έσπασε τον κανόνα... Όταν ο Μάρτιν Λάνταου κέρδισε το Όσκαρ για το καλύτερο υποστηρικτικό ηθοποιό το 1995, η κάμερα έπιασε ένα πολύ απογοητευμένο Τζάκσον να λέει: “Sh * t” (σκ..τά!).

20. Ο Γούντι Άλεν τιμά τη Νέα Υόρκη Ο Γούντι Άλεν έχει προταθεί για Όσκαρ 21(!) φορές και έχει στο ενεργητικό του τρεις νίκες. Ωστόσο, ο συγγραφέας-σκηνοθέτης είναι πασίγνωστος για την άρνησή του να παρευρεθεί σε τελετές απονομής βραβείων. Κάνοντας μια εξαίρεση το 2002, έξι μήνες μετά την 11η Σεπτεμβρίου, πήγε στην 74η τελετή απονομής Όσκαρ, ώστε να παρουσιάσει ένα αφιέρωμα βίντεο για τη γέννησή του στη Νέα Υόρκη. Ο Άλεν αποδείχτηκε γοητευτικός, συναρπαστικός και αστείος ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια της πρώτης και μοναδικής του χρονικής στιγμής στην μεγάλη σκηνή των Όσκαρ.