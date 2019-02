Οσκαρ: Τι προβλέπουν New York Times, TIME, New Yorker

Οι New York Times, το περιοδικό TIME και το The New Yorker ψηφίζουν το «Roma» ως Καλύτερη Ταινία και την Γκλεν Κλόουζ, νικήτρια Α′ Γυναικείου .

Όσον αφορά το Α′ Ανδρικό, το The New Yorker προβλέπει τον Μπράντλει Κούπερ νικητή για το ρόλο του στην ταινία «A Star Is Born», ενώ οι New York Times και το TIME επιλέγουν τον Ράμι Μάλεκ για την ερμηνεία του στο «Bohemian Rhapsody». Και τα τρια μεγάλα Μέσα γράφουν ότι το Οσκαρ Β′ Ανδρικού θα κερδίσει ο Μαχέρσαλα Άλι για την ταινία «Green Book». Η Ρετζίνα Κίνγκ προβλέπεται το μεγάλο φαβορί για το Οσκαρ Β′ Γυναικείου για την ερμηνεία της στην ταινία «If Beale Street Could Talk».