Όταν ο Στινγκ τραγούδησε για τους απεργούς εργάτες στο πρώην εργοστάσιο της Pirelli

Πήρε την κιθάρα του και μαζί με την Τρούντι πήγε στους απεργούς του πρώην εργοστασίου της Pirelli που κινδυνεύει με «λουκέτο».

Εκεί, κάτω από μία τέντα, σε ένα σκαμπό, όπως πιθανώς θα έκανε πριν από πολλά πολλά χρόνια, άρχισε να τραγουδάει το «Message in a bottle» -στον στίχο «I’ll send an SOS to the world...» οι φωνές ενώθηκαν με τη δική του- και μετά το «The Last Ship», ένα τραγούδι που έγραψε πριν από τέσσερα χρόνια, για τα ναυπηγεία στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Wallsend, εκεί όπου δούλευαν ο πατέρας και ο παππούς του, τα οποία έκλεισαν ξαφνικά τη δεκαετία του 1980, βυθίζοντας την τοπική κοινότητα σε απόγνωση.

«Η ιστορία σας είναι ίδια με την ιστορία της δικής μου πόλης» είπε ο Στινγκ στους περίπου 400 ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί «Ήταν χρέος μου να το κάνω» πρόσθεσε, λίγο πριν τραγουδήσουν όλοι μαζί το «Una vita da mediano» του Luciano Ligabue.

Όπως δήλωσε στο πρακτορείο Ansa, o Alessandro Beccastrini, πρόεδρος του συνδικάτου των εργαζομένων, επικοινώνησαν μαζί μας οι συνεργάτες του Στινγκ και μας μετέφεραν την ιδέα να έρθει στο εργοστάσιο προκειμένου να εκφράσει τη στήριξη και συμπαράσταση του στους απεργούς, πρωτοβουλία πολύ σημαντική για εμάς που αγωνιζόμαστε να κρατήσουμε την υπόθεση μας ψηλά στην επιικαιρότητα.

Ο Βρετανός ροκ σταρ και οι απεργοί εργάτες είναι γείτονες, καθώς τα τελευταία χρόνια ο Στινγκ απολαμβάνει τις θερινές του διακοπές με τη σύζυγο του Τρούντι Στάιλερ, σε μία ειδυλλιακή έπαυλη του 16ου αιώνα στην Τοσκάνη, το «Il Palagio», η οποία απέχει περίπου 25 χλμ από το εργοστάσιο στο Figline Valdarno της Φλωρεντίας.

Ο Στινγκ δεν περιορίστηκε στην επίσκεψη στο εργοστάσιο το οποίο ανήκει πλέον στη βελγική Bakaert, αλλά επανήλθε μεταφέροντας την εμπειρία με άρθρο του στην εφημερίδα Corriere della Sera.

«Το εργοστάσιο αγοράστηκε από την Pirelli πριν από περίπου 60 χρόνια, με σκοπό την παραγωγή συρμάτων από χάλυβα που χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση των ελαστικών. Έγινε το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό της περιοχής και επί δεκαετίες έφερε θέσεις εργασίας και ευημερία στους κατοίκους (πέρα από μεγάλα κέρδη για την εταιρεία Pirelli)».