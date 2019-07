«Οθωμανός εγγονός» ο Μπόρις Τζόνσον για τους Τούρκους

«Ο Οθωμανός εγγονός γίνεται πρωθυπουργός» αναγράφεται στο πρωτοσέλιδο της αντιπολιτευόμενης εφημερίδας Sozcu. «Για την Αγγλία, ένας πρωθυπουργός με ρίζες από το Τσανκιρί», αναφέρεται, παραπέμποντας στη γενέτειρα του Κεμάλ, στην κεντρική Τουρκία.

Όπως και ο Τζόνσον, ο προπάππους του ήταν δημοσιογράφος που μπήκε στην κυβέρνηση, σε μια κίνηση που αποδείχτηκε ατυχής. Τις τελευταίες ημέρες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ο Κεμάλ λιντσαρίστηκε από εθνικιστές που επιδίωκαν την εδραίωση τουρκικού κράτους.

Ο Ερντογάν συνεχάρη τον Τζόνσον μέσω Twitter, σημειώνοντας πως οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και του Ηνωμένου Βασιλείου πρόκειται να βελτιωθούν. Ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου τον συνεχάρη επίσης, διαμοιραζόμενος ένα βίντεο με Τούρκους δημοσιογράφους να ρωτούν τον Τζόνσον για τις ρίζες του στο Τσανκιρί κατά τη διάρκεια επίσκεψής του το 2016 στην Άγκυρα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Demiroren μετέδωσε δήλωση κατοίκου του χωριού Καλφάτ στο Τσανκιρί πως ήταν τιμή που κάποιος από το χωριό τους έγινε πρωθυπουργός και πως ο Τζόνσον οφείλει τα χαρακτηριστικά του μαλλιά στους Τούρκους προγόνους του.

«Λένε τους προγόνους του από αυτό το σπίτι “Ξανθούς”. Το ότι ο Μπόρις Τζόνσον είναι ξανθός οφείλεται στην καταγωγή του» είπε ο Μουσταφά Μπαλ.

Οι σχέσεις πάντως του Τζόνσον με την Τουρκία ήταν κατά καιρούς ασταθείς: Τρία χρόνια πριν είχε κερδίσει το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό του βρετανικού περιοδικού Spectator (στο οποίο, παρεμπιπτόντως, ο ίδιος εργαζόταν στο παρελθόν) όπου είχε ζητηθεί από τους αναγνώστες να συνθέσουν στιχάκια για τον Ερντογάν, «όσο πιο βρώμικα και προσβλητικά ήταν δυνατόν». Αργότερα ο ίδιος είπε πως ο Τούρκος πρόεδρος δεν αναφέρθηκε στους στίχους όταν συναντήθηκαν. Επίσης, είχε ζητήσει από τον Ντέιβιντ Κάμερον να υποβάλει βέτο στη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ και να σταματήσει τα σχέδια για ταξίδια άνευ βίζας.

There was a young fellow from Ankara

Who was a terrific wankerer

Till he sowed his wild oats

With the help of a goat

But he didn’t even stop to thankera.