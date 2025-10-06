Αποκαλούσε τον εαυτό του «πλουσιόπαιδο του Instagram» και καυχιόταν πως η οικογένειά του ήταν οι «Βρετανοί Καρντάσιαν» για να εξαπατά. Ο 26χρονος Τζακ Γουάτκιν καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκισης για απάτες εις βάρος φίλων και συγγενών από τους οποίους απέσπασε σχεδόν 230.000 ευρώ.

Ο Τζακ Γουάτκιν προσποιούταν τον εκατομμυριούχο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πείσει ανθρώπους -μεταξύ των οποίων και τον ίδιο του τον πατέρα- να επενδύσουν στην ψεύτικη επιχείρηση πώλησης επώνυμων τσαντών του. Ο 26χρονος υποσχέθηκε στα θύματά του μερίδιο από τα κέρδη, αν του δάνειζαν μετρητά για ν’ αγοράσει και να πουλήσει τσάντες Hermes.

Ωστόσο, το δικαστήριο Chester Crown διαπίστωσε ότι ούτε τσάντες αλλά ούτε κέρδη υπήρχαν και ο 26χρονος χρησιμοποιούσε τα μετρητά για να χρηματοδοτεί τον εξωφρενικό τρόπο ζωής του, σύμφωνα με την Daily Mail.

Σε διάστημα δυόμισι ετών, ο άνεργος Γουάτκιν ξόδεψε 1.380.336 ευρώ σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων, πολυτελείς διακοπές και επώνυμα προϊόντα. Έζησε για εβδομάδες σε πεντάστερο ξενοδοχείο του Λονδίνου, όπου τα δωμάτια κοστίζουν έως και 3.450 ευρώ το βράδυ. Η αστυνομία ανέφερε ότι ο λογαριασμός του ξενοδοχείου ξεπέρασε τις 156.000 ευρώ σε μόλις έξι μήνες.

Πλήρωσε επίσης πάνω από 25.000 ευρώ για να κάνει βόλτες στο Λονδίνο με Rolls Royce με σοφέρ και επισκεπτόταν τακτικά το Harrods, όπου «αναζητούσε» θύματα και ξόδεψε σχεδόν 78.000 ευρώ.

Ο Γουάτκιν συνελήφθη όταν ένα από τα θύματά του μετατράπηκε σε ντετέκτιβ και τον παρέσυρε σε μια παμπ με την υπόσχεση ενός ρολογιού Rolex αξίας 35.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί είχαν στήσει ενέδρα και συνέλαβαν τον 26χρονο στο πάρκινγκ. Από την έρευνα προέκυψε πως ο 26χρονος είχε σε μία αποθήκη στο Νάιτσμπριτζ έναν θησαυρό από επώνυμα προϊόντα και ρούχα.

Ο νεαρός έχει ομολογήσει έξι απάτες μεταξύ Δεκεμβρίου 2019 και Αυγούστου 2024 ύψους 224.304 ευρώ.

Κατά την καταδίκη του απατεώνα στο δικαστήριο Chester Crown, ο δικαστής Σάιμον Μπέρκσον του είπε: «Χρησιμοποίησες μια εξωτερική προσωπικότητα ως κάποιος πλούσιος και με καλές διασυνδέσεις για να εξαπατήσεις τα θύματα. Περιέγραψες τον εαυτό σου ως εκατομμυριούχο και μίλησες για τις γνώσεις σου σχετικά με τα προϊόντα πολυτελείας, έμεινες σε πολυτελή ξενοδοχεία».

«Η πραγματική σου πρόθεση αποδείχθηκε, ήταν να εξαπατήσεις τους ανθρώπους για να τους πάρεις χρήματα και να τα ξοδέψεις όλα για τον εαυτό σου. Δεν είχες δουλειά, δεν είχες εισόδημα και χρησιμοποίησες τα χρήματα για να πας πολυτελείς διακοπές και να αγοράσεις επώνυμα προϊόντα. Ξόδεψες πάνω από 1 εκατομμύριο λίρες σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα».

Η σύλληψη

Ο Γουάτκιν συνελήφθη όταν η Κριστίν Κόλμπερτ που ζητούσε επανειλημμένα τα χρήματά της πίσω δημοσίευσε ένα post στο Instagram προειδοποιώντας το κοινό να μείνει μακριά από αυτόν επειδή «είχε πέσει θύμα απάτης». Η Χάνα Τζέικς επικοινώνησε μαζί της και οι δύο γυναίκες συμφώνησαν να ξεσκεπάσουν τον 26χρονο.