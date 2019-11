Παυλίνα Βουλγαράκη: Όταν τραγουδάω υπάρχει μια ενέργεια που ρέει από το σώμα μου, ριζώνει και απλώνεται

-Ποιο τραγούδι ακούσατε πρόσφατα και σας ενθουσίασε;

Το νέο album του Nick Cave «Ghosteen».

-Ταινία;

Το «Joker». Έπαθα σοκ.

-Βιβλίο;

«Η συμβολή των ψυχοθεραπειών μέσω τέχνης στην ψυχιατρική θεραπευτική» Το μελετάω μήνες.

-Οι στίχοι έρχονται εύκολα;

«Cause I am gonna be free and I am gonna be fine» (Florence and the machine).

-Ποιους από τους τραγουδιστές/ τραγουδοποιούς της γενιάς σας παρακολουθείτε;

Ευτυχώς θαυμάζω πολλούς κάποιοι που παρακολουθώ στενά είναι τα αδέρφια Καλογεράκη, Deaf radio, Μάρω Μαρκέλλου, Δημήτρης Σαμόλης.

-Ο νέος σας δίσκος; Πείτε μας δυό λόγια.

Ο ήχος είναι ακόμα πιο πειραματικός και ηλεκτρικός. Οι στίχοι μου πιο ώριμοι θεωρώ. Θα τον χαρακτήριζα τολμηρό.

-Πώς φαντάζεστε τον εαυτό σας στην επόμενη δεκαετία; Προσωπικά και καλλιτεχνικά.

Θα ήθελα να είμαι υγιής η ίδια κι όλοι όσοι αγαπώ. Κατά τα αλλά, εύχομαι να είμαι δημιουργική και να εξελίσσομαι σε επίπεδο προσωπικό κι επαγγελματικό.