Αδημοσίευτο γράμμα του Κόπολα αποκαλύπτει ότι ο Μάρλον Μπράντο απέρριψε τον ρόλο στον «Νονό 2»

Πρόκειται για μία από τις πλέον ιστορικές ατάκες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Είναι η στιγμή που ο Μάρλον Μπράντο στην ταινία «Ο Νονός», ως Δον Βίτο Κορλεόνε, ακούγεται να λέει πως θα κάνει στον παραγωγό Τζακ Ουόλτζ, «Μία προσφορά την οποία δεν θα μπορεί να αρνηθεί» (I am going to make him an offer he can’t refuse).

Το φως της δημοσιότητας βλέπει τώρα μία επιστολή, σύμφωνα με την οποία ο Μάρλον Μπράντο, δέχθηκε από τον σκηνοθέτη, πρόταση προκειμένου να ενσαρκώσει τον νεαρό Βίτο Κορλεόνε, στον «Νονό 2».

Αυτή όμως όπως φάνηκε ήταν, «Μία πρόταση που μπορούσε να αρνηθεί».

Ο ρόλος κατέληξε τελικά στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, εκτοξεύοντας την καριέρα του, καθώς κέρδισε το Οσκαρ Β′ Ανδρικού Ρόλου, το 1975.

Στο γράμμα που ο Φράνσις Φορντ Κόπολα απευθύνεται στον Μάρλον Μπράντο, τον Μάιο του 1973 του γράφει, «Εμαθα πως γύρισες από τον νότιο Ειρηνικό, αλλά δεν ήθελα να σου τηλεφωνήσω καθώς νιώθω ηλίθιος κάθε φορά που σου αναφέρω το θέμα για τον ”Νονό 2.” Καθυστερώ συνέχεια το ζήτημα, καθώς διατηρώ μία μικρή ελπίδα πως θα ενσαρκώσεις τον ρόλο του νεαρού Βίτο Κορλεόνε. Τους εξηγώ πως η ταινία δεν μπορεί να γίνει χωρίς εσένα.Το παρελθόν με έχει πείσει πως έστω και μία μικρή ελπίδα μπορεί πάντα να μετατραπεί σε γεγονός. Μάρλον σε σέβομαι απεριόριστα και αν μου πεις πως δεν θέλεις τον ρόλο, θα το δεχτώ και δεν θα στο αναφέρω ξανά».

Για την ιστορία θα πρέπει να αναφέρουμε πως όταν ο Μπράντο έπαιξε τον Δον Βίτο Κορλεόνε, στον «Νονό» έπρεπε να συμβιβαστεί με ένα χρηματικό ποσό, πολύ χαμηλότερο από αυτό που συνήθως πληρωνόταν, καθώς η φήμη του,ήταν τέτοια, που κανείς σκηνοθέτης ή παραγωγός δεν ήθελε να συνεργαστεί μαζί του.

Ολα αυτά άλλαξαν αμέσως μετά την τρομερή επιτυχία της ταινίας και το Οσκαρ Α′ Ανδρικού Ρόλου που κέρδισε το 1973, άσχετα με το γεγονός πως ο ίδιος αρνήθηκε να το παραλάβει, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κακομεταχείριση των αυτοχθόνων Ινδιάνων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το όνομα του Μάρλον Μπράντο είχε τώρα πλήρως αποκατασταθεί, παρά την συμπεριφορά του κατά την 45η Απονομή των Βραβείων Οσκαρ, στις 27 Μαρτίου,1973. Τώρα μπορούσε να ζητήσει τα εκατομμύρια που ήθελε, μόνο και μόνο για να σηκωθεί από το κρεβάτι για να εμφανιστεί στο γύρισμα.

Οσον αναφορά το γράμμα του Φρανσις Φορντ Κόπολα προς τον Μάρλον Μπράντο, αυτό βρίσκεται στα χέρια του οίκου δημοπρασιών RR Auctions, με έδρα την Βοστώνη και εκτιμάται πως θα πωληθεί έναντι 7,000 ευρώ.