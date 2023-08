Πάνω και από τα επίπεδα ρεκόρ του 2022 οι αφίξεις στη Ρόδο

Το πρόγραμμα πρωτοβουλιών που σχεδιάστηκαν και τέθηκαν άμεσα σε εφαρμογή, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο, σε συνεργασία και συντονισμό με την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού, την υπουργό Όλγα Κεφαλογιάννη και την υφυπουργό Έλενα Ράπτη και με τον ΕΟΤ και τον γενικό γραμματέα, Δημήτρη Φραγκάκη, κινείται σε 5 άξονες δράσεων: α) Διοργάνωση ταξιδιών δημοσιογράφων και opinion makers από το εξωτερικό στη Ρόδο, εντός του Αυγούστου από όλες τις κύριες αγορές της Ευρώπης, β) επανεκκίνηση προγραμμάτων συνδιαφήμισης με τους μεγάλους tour operators, γ) ενίσχυση της προβολής της Ρόδου στις καμπάνιες διαφήμισης της Περιφέρειας που τρέχουν ήδη σε 18 χώρες του εξωτερικού, δ) επεξεργασία νέου σχεδίου μακροπρόθεσμης προβολής της Ρόδου και ε) ειδική διεθνής καμπάνια για τη Ρόδο με τίτλο «Rhodes, What you love is here».