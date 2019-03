Παραιτείται ο CEO της Warner Bros μετά το «ροζ» σκάνδαλο με ηθοποιό

Σε μεγάλες περιπέτειες φαίνεται πως μπήκε ο Διευθύνων Σύμβουλος του κολοσσού Warner Bros, Κέβιν Τσουτζιχάρα.

Εδώ και λίγες εβδομάδες βρίσκεται αντιμέτωπος τις φήμες που κάνουν λόγο για ερωτική σχέση με νεαρή Βρετανίδα ηθοποιό την οποία μάλιστα βοήθησε να πάρει ρόλους.

Μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε, ο όμιλος WarnerMedia ανακοίνωσε ότι αφήνει τη θέση του.

«Θα είναι προς το συμφέρον της WarnerMedia, της Warner Bros., των εργαζομένων μας και των εταίρων μας ο Κέβιν να απομακρυνθεί των καθηκόντων του προέδρου και γενικού διευθυντή της Warner Bros. Ο Κέβιν αναγνωρίζει ότι τα σφάλματά του δεν συνάδουν με τις προσδοκίες της κοινωνίας, σχετικά με τη διοίκηση, κι ότι θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στην ικανότητά του να αναπτυχθεί».

Αμερικανικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι ο Κέβιν Τσουτζιχάρα, ηλικίας 54 ετών, και η Σάρλοτ Κερκ, ηλικίας 26 ετών, είχαν συνάψει ερωτικό δεσμό το 2013. Μεταδίδουν επίσης ότι ο CEO της Warner είχε επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει την επιρροή του για να προωθήσει την καριέρα της ηθοποιού και να τη βοηθήσει να κερδίσει ρόλους.

Η 26χρονη εμφανίστηκε δύο ταινίες και συγκεκριμένα στο How to be single το 2016 και το “Ocean’s 8” το 2018.

Από την πλευρά τους οι δικηγόροι του Τσουτζιχάρα διέψευσαν επίσημα την όποια παρέμβασή του για την επιλογή του κάστινγκ σε αυτές τις ταινίες.

Την ίδια ώρα η Warner άρχισε εσωτερική έρευνα ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινώσει τον διάδοχο του του Κέβιν Τσουτζιχάρα.