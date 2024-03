Παράκτια διάβρωση στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Η ακριβής αριθμητική πρόβλεψη της παράκτιας εξέλιξης είναι δύσκολη διότι δεν υπάρχει ακριβής μεθοδολογία, δεν υπάρχει πλήρης γνώση σχετικά με τις μεταβλητές που καθορίζουν την εξέλιξη της ακτής και απαιτούνται μελέτες μεγάλης κλίμακας (1:1000). Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε την περασμένη τριετία με χρήση καινοτόμων τεχνικών αποτύπωσης των ακτογραμμών σε διάφορες χρονικές περιόδους στα πλαίσια της Πράξης Λαέρτης: «Καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης φυσικών κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», προέκυψε ότι η περιοχή των Ιονίων Νήσων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στη παράκτια διάβρωση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανωτέρω έρευνα, μέρος της οποίας παρουσιάστηκε στα πλαίσια Διεθνικής Συνάντησης Διαβούλευσης του έργου AETHER: Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources, από την ανάλυση χωρικών πληροφοριών σε Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και τον υπολογισμό του δείκτη παράκτιας τρωτότητας CVI (Coastal Vulnerability Index των Gornitz et al., 1994), μεγάλο τμήμα της ακτογραμμής (~18%) παρουσιάζει υψηλή ή πολύ υψηλή τρωτότητα ενώ περίπου το 34% της περιοχής παρουσιάζει μεσαία τρωτότητα.