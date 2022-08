Park your Cinema: Οι ταινίες που θα απολαύσουμε Αύγουστο και Σεπτέμβριο στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ

Archive Photos via Getty Images

Το Park your Cinema και το Park your Cinema Kids , οι υπαίθριες κινηματογραφικές προβολές του ΚΠΙΣΝ με ελεύθερη είσοδο , συνεχίζονται τον Αύγουστο και ολοκληρώνονται τον Σεπτέμβριο προσκαλώντας το κοινό σε αξέχαστες βραδιές κάτω απ’ τ’ αστέρια στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, τις ταινίες που απευθύνονται σε ενήλικες επιλέγει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης , ενώ το πρόγραμμα των παιδικών ταινιών της ενότητας Park your Cinema Kids επιμελείται το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας .

Park your Cinema

Με τίτλο When we were young, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης επιλέγει αξέχαστες ταινίες ενηλικίωσης.