Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού: O κόσμος έχει ανάγκη να ταξιδέψει

Τα στοιχεία αυτά, είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο Think with Google, και μπορούν να βοηθήσουν τις τουριστικές επιχειρήσεις να εντοπίσουν τις νέες τάσεις των καταναλωτικών συνηθειών. Για παράδειγμα, όσο ο κόσμος κάνει αναζήτηση στο Search για εγχώριο τουρισμό σε ανοιχτούς χώρους, οι ταξιδιωτικές εταιρείες μπορούν να «απαντούν» με διαφημιστικές καμπάνιες που προωθούν φυσικούς προορισμούς, και να ετοιμαστούν για μια επερχόμενη αύξηση των κρατήσεων.

© Marco Bottigelli via Getty Images Friends admiring the view on the banks of a norwegian fjord, Norway