Παγκόσμιος, αλλά η Ακαδημία περί άλλων τυρβάζει

Επτά καθηγητές και ερευνητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών περιλαμβάνονται στην κατάταξη «Highly Cited Researchers (h>100)» της Webometrics. Ο εν λόγω πίνακας συντάσσεται δύο φορές κάθε χρόνο, με βάση τις πληροφορίες των δημόσιων προφίλ Καθηγητών και Ερευνητών Πανεπιστημίων στο Google Scholar. Καταγράφει καθηγητές και Ερευνητές Πανεπιστημίων οι οποίοι με το συγγραφικό και ερευνητικό τους έργο έχουν ασκήσει σημαντική επιρροή στην επιστήμη διαχρονικά.

Η επικαιροποιημένη κατάταξη που δημοσιεύθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου, αφορά στοιχεία που συλλέχθηκαν την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2019 Περιλαμβάνει 3436 Highly Cited Researchers, δηλαδή ερευνητές με h-index > 100. Με άλλα λόγια ερευνητές οι οποίοι έχουν τουλάχιστον 100 ερευνητικές εργασίες που έχουν παρατεθεί ως έγκυρη αναφορά από το λιγότερο 100 ερευνητές στις δικές τους εργασίες.

Οι επτά καθηγητές και ερευνητές του ΕΚΠΑ, όλοι μέλη της Ιατρικής Σχολής του Ιδρύματος με την σημαντική ερευνητική επίδραση παγκοσμίως είναιο καθηγητής Γεώργιος Χρούσος με h-index 185 και 144.545 ετεροαναφορές, η Καθηγήτρια Αντωνία Τριχοπούλου με h-index 130 και 86.508 ετεροαναφορές, ο Καθηγητής και Πρύτανης του Ιδρύματος Μελέτιος Αθανάσιος Δημόπουλος με h-index 126 και 72936 ετεροαναφορές, ο Καθηγητής Χριστόδουλος Στεφανάδης με h-index 110 και 65338 ετεροαναφορές, ο Καθηγητής Χαράλαμπος Μουτσόπουλος με h-index 109 και 48.952 ετεροαναφορές, ο Καθηγητής Μαρίνος Δαλάκας με h-index 108 και 43.730 ετεροαναφορές, και ο Καθηγητής Γεράσιμος Φιλιππάτος με h-index 105 και 168.196 ετεροαναφορές.

Οι καθηγητές και ερευνητές του εν λόγω πίνακα είτε είναι εν ζωή είτε όχι κατατάσσονται με φθίνοντα βαθμό με αναφορά του Πανεπιστημίου στον οποίο ανήκουν. Το πρώτο κριτήριο κατάταξης είναι το h-index, και το δεύτερο κριτήριο o συνολικός αριθμός ετερεοαναφορών.

Στην κατάταξη του 2019, όπως προαναφέραμε εμφανίζονται 3436 ερευνητές και καθηγητές από όλο τον κόσμο. Πρώτος στον πίνακα είναι ο γνωστός Φιλόσοφος, Ψυχολόγος και Καθηγητής του Collège de France Μισέλ Φουκώ (1926-1984) με h-index 289 και 944.701 ετεροαναφορές.

Στον πίνακα των ερευνητών που συμπεριλαμβάνονται στην κατάταξη βρίσκονται συνολικά 39 Έλληνες Καθηγητές και Ερευνητές. Οι 32 εξ αυτών εργάζονται σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα του Εξωτερικού και οι υπόλοιποι επτά όπως αναφέρθηκε πιο πάνω εργάζονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μεταξύ των Ελλήνων Καθηγητών και Ερευνητών που περιλαμβάνονται στην Κατάταξη και εργάζονται στο εξωτερικό αξίζει να αναφέρουμε τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Στάφορντ Γιάννη Ιωαννίδη με h-index 184 και 225.583 ετεροαναφορές, τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Τέξας Νικόλαο Πέππα με h-index 167 και 129.801 ετεροαναφορές, τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Γενεύης Στυλιανό Αντωναράκη με h-index 144 και 95.488 ετεροαναφορές και τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϋ της Καλιφόρνια Χρήστο Παπαδημητρίου με h-index 126 και 80.747 ετεροαναφορές.

Πρώτος και με διαφορά ο ομότιμος καθηγητής Παιδιατρικής Γεώργιος Χρούσος με διεθνώς αναγνωρισμένο έργο σχετικά με την επίδραση του στρες στην παθογένεια μιας μεγάλης σειράς παθήσεων: ψυχιατρικών, αυτοάνοσων, αλλεργικών και ψυχοσωματικών διαταραχών. Οπως είχε αναφέρει και ο καθηγητής Erling Norrby, γραμματέας της Βασιλικής Ακαδημίας Επιστημών της Σουηδίας και μέλος της Επιτροπής Nobel για τη Φυσιολογία ή την Ιατρική, στην τελετή για την απονομή του Αριστείου Μποδοσάκη στον κ. Χρούσο είναι ο μοναδικός Ελληνας κλινικός ιατρός και ερευνητής τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού που περιλαμβάνεται ανάμεσα στους κορυφαίους 250 παγκοσμίως επιστήμονες στην Κλινική Ιατρική και στη Βιολογία και Βιοχημεία.

Η Αμερικανική Ενδοκρινολογική Εταιρεία του είχε απονείμει την κορυφαία διάκριση, το Fred Conrad Koch Award. Ο κ. Χρούσος είναι ο πρώτος Ελληνας και ο τρίτος μη Αμερικανός που έλαβε αυτή την ύψιστη διάκριση.

Ο κ. Χρούσος είναι Master (Διδάσκαλος) του Αμερικανικού Κολλεγίου Ιατρών (American College of Physicians) και του Αμερικανικoύ Κολλεγίου Ενδοκρινολογίας (American College of Endocrinology) και Εταίρος (Fellow) του Βασιλικού Κολλεγίου Ιατρών της Μεγάλης Βρετανίας (Royal College of Physicians, London, UK). Μεταξύ άλλων, είναι Επίτιμος Διδάκτωρ των Πανεπιστημίων της Λιέγης, Βέλγιο, Ανκώνας, Ιταλία, και Πατρών, Ελλάδα, και Επίτιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Warwick, Coventry, UK.

Ο κ. Χρούσος έχει λάβει πολυάριθμα διεθνή βραβεία για το έργο του, όπως το 1987 Richard E. Weitzman Memorial Award της US Endocrine Society, το 1992 Superior Service Award, της U.S. Public Health Service, τό 1997 Clinical Investigator Award της US Endocrine Society, τό 1997 Hans Selye Award, του Hans Selye Foundation, Montreal, Canada, τό First Prize, 1999 Pharmacia-Upjohn International Award for Excellence in Published Clinical Research της US Endocrine Society, τό 1999 Novera Herbert Spector Award της International Society for Neuroimmunomodulation, Lugano, Switzerland, τό 2000 Henning Andersen Prize της European Society for Pediatric Endocrinology, Brussels, Belgium, τό 2002 Sir Edward Sharpey-Schafer Medal, των British Endocrine Societies, τό 2006 Lifetime Achievement Award, της International Society for Psycho-Neuro-Endocrinology, Glasgow, UK, τό 2007 Henning Andersen Prize της European Society for Pediatric Endocrinology, Helsinki, Finland, καί τό 2008 Geoffrey Harris Prize in Neuroendocrinology της European Society of Endocrinology, Berlin, Germany.

Το 2011 κατείχε την Διακεκριμμένη Εδρα Τζών Κλούγκε στην Τεχνολογία και Κοινωνία, Βιβλιοθήκη του Κογκρέσσου, Ουάσινγκτων, ΗΠΑ (Kluge Distinguished Chair in Technοlogy and Society, Library of Congress, USA). Το 2012, έλαβε το Albert Struyvenberg Medal της European Society of Clinical Investigation (ESCI). Υπήρξε Πρόεδρος της ESCI.

Το 2014 τιμήθηκε με το ύψιστο της βραβείο της US Endocrine Society Fred Conrad Koch Award. Είναι εκλεγμένο μέλος του Ινστιτούτου Ιατρικής της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ (Institute of Medicine, The National Academy of Sciences, Washington, DC, USA, σήμερα National Academy of Medicine) καί τής Ευρωπαικής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών (Academia Europaea, London, UK).

Στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ, ο κ. Χρούσος διεύθυνε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα εκπαίδευσης στην Ενδοκρινολογία στον κόσμο και υπεστήριξε την ακαδημαική σταδιοδρομία πάνω από 60 σήμερα διαπρεπών και βραβευμένων Ελλήνων και ξένων ιατρών–επιστημόνων.