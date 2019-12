Πέντε φορές που ηγέτες «κάηκαν» από τα ξεχασμένα ανοιχτά μικρόφωνα

Κατά τη διάρκεια μιας Συνόδου των G8 στην Αγία Πετρούπολη, μια ιδιωτική συνομιλία - αργότερα γνωστή ως «Γιο, Μπλέρ»- καταγράφηκε από ένα μικρόφωνο που ήταν κοντά στον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους, και τον Βρετανό πρωθυπουργό, Τόνι Μπλερ.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Μπους φαίνεται να χαιρετά τον Βρετανό ομόλογό του, λέγοντας «Γιο, Μπλερ, τι κάνεις;» (Yo, Blair, how are you doing), τον ευχαρίστησε για ένα πουλόβερ που του είχε κάνει δώρο και στη συνέχει είχαν μια αμφιλεγόμενη συζήτηση για τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

Αναφερόμενος στη στήριξη της Συρίας στη Χεζμπολάχ στη σύγκρουσή της με το Ισραήλ, ο Μπους λέει ότι ελπίζει πως ο ΟΗΕ θα «κάνει τη Συρία να πείσει τη Χεζμπολάχ να σταματήσει να κάνει αυτό...».

«Βάλε τον Κόφι (Ανάν) στο τηλέφωνο με το Άσαντ και κάνε κάτι να συμβεί», πρόσθεσε.

Ο χαιρετισμός «Γιο Μπλερ» του Μπους χλευάστηκε πολύ από τους πολιτικούς τους αντιπάλους, αν και από κάποιους δημοσιογράφους έχει αμφισβητηθεί (λένε ότι είπε «Ναι, Μπλερ» (Yeah, Blair).

Όπως και να έχει, το απόσπασμα αποτυπώνει τη στενή και συχνά αμφιλεγόμενη σχέση των δύο ηγετών.

4. Ο Γκόρντον Μπράουν και η «φανατισμένη» (2010)