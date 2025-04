Τι διαβάζουμε τώρα: Πέντε νέα βιβλία για τις πασχαλινές διακοπές

Μία επιλογή πέντε βιβλίων ξένης λογοτεχνίας που κυκλοφόρησαν πρόσφατα. urbazon via Getty Images

Το προτελευταίο μυθιστόρημα του πολυβραβευμένου Χαβιέρ Μαρίας, το μεταφυσικό θρίλερ «Κρυμμένες ζωγραφιές», η συνέχεια του μπεστ σέλερ «Το μικρό παριζιάνικο βιβλιοπωλείο», «Bar Italia» και η συλλογή διηγημάτων του Κόλιν Μπάρετ «Νεαρά τομάρια» που μεταφράζεται πρώτη φορά στα ελληνικά.

Η HuffPost προτείνει μία επιλογή πέντε βιβλίων που κυκλοφόρησαν πρόσφατα για τα πασχαλινά ταξίδια.

«Κρυμμένες ζωγραφιές» του Jason Rekulak (εκδόσεις Μεταίχμιο, μετάφραση Γιώργος Μαραγκός)

Η Μάλορι Κουίν μόλις έχει βγει από την απεξάρτηση όταν πιάνει δουλειά ως μπέιμπι σίτερ του πεντάχρονου Τέντι. Ενθουσιάζεται με τη νέα της δουλειά. Έχει δικό της δωμάτιο, καθώς και τη σταθερότητα που τόσο λαχταρά. Δένεται γρήγορα με τον Tέντι, ένα γλυκό, ντροπαλό αγόρι που έχει μονίμως μαζί του το μπλοκ ζωγραφικής και το μολύβι του. Οι ζωγραφιές του είναι συνηθισμένες: δεντράκια, λαγουδάκια, λουλουδάκια.

Μια μέρα όμως ζωγραφίζει κάτι διαφορετικό: έναν άντρα σ’ ένα δάσος να σέρνει το άψυχο σώμα μιας γυναίκας. Οι δημιουργίες του Τέντι γίνονται όλο και πιο σκοτεινές, και τα ανθρωπάκια του γρήγορα μετατρέπονται σε ρεαλιστικά σκίτσα που υπερβαίνουν κατά πολύ τις ικανότητες ενός πεντάχρονου. Η Μάλορι αρχίζει να αναρωτιέται μήπως πρόκειται για κλεφτές ματιές σε έναν ανεξιχνίαστο φόνο, που ίσως τις στέλνει μια υπερφυσική δύναμη. Παρότι καταλαβαίνει πόσο παράλογη μοιάζει αυτή η σκέψη, η Μάλορι προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει τις ζωγραφιές και να σώσει τον Τέντι πριν να είναι πολύ αργά.

Το βιβλίο του Αμερικανού Τζέισον Ρέκουλακ έχει κερδίσει το βραβείο Goodreads Choice Award το 2022 στην κατηγορία του τρόμου και έχει συμπεριληφθεί στη λίστα με τα μπεστ σέλερ της USA Today. Μέχρι στιγμής έχει κλείσει 29 μεταφραστικές συμφωνίες και αναμένεται να μεταφερθεί στη μικρή οθόνη από το Netflix. Στην έκδοση περιλαμβάνονται και εικονογραφήσεις των Will Staehle και Doogie Horner, που ενσωματωμένες οργανικά προσθέτουν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.

Ο Στίβεν Κινγκ δήλωσε ότι το λάτρεψε. «Η γλώσσα είναι απλή, οι εκπλήξεις πραγματικά εκπλήσσουν και έχει αυτή τη γοητεία που δεν σε αφήνει να το αφήσεις κάτω. Και οι ζωγραφιές είναι τρομερές!».

Το πρώτο του μυθιστόρημα, «The Impossible Fortress» (Simon & Schuster, 2017, ελληνική έκδοση Το απίθανο φρούριο, Ωκεανός 2021) μεταφράστηκε σε 12 γλώσσες και ήταν υποψήφιο για το βραβείο Edgar. Τον Οκτώβριο του 2024 κυκλοφόρησε το νέο του μυθιστόρημα, The Last One at the Wedding, το οποίο επίσης θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

«To πλωτό βιβλιοπωλείο του κύριου Περντί» της Nina George (εκδόσεις Κλειδάριθμος, μετάφραση Λένια Μαζαράκη)

Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Ζαν Περντί εγκατέλειψε το πλωτό βιβλιοπωλείο του, το «Λογοτεχνικό Φαρμακείο», και τόλμησε να αφοσιωθεί σε έναν νέο έρωτα στην Προβηγκία. Ωστόσο, η τελευταία παράκληση του συγγραφέα Ζοζέ Σαραμάγκου προς τον κύριο Περντί, η οποία φυλάσσεται σε μια χρονοκάψουλα, ξυπνάει ξανά στον βιβλιοπώλη το πραγματικό του πάθος: να φέρνει σε επαφή βιβλία και ανθρώπους και να συστήνει το κατάλληλο ανάγνωσμα για κάθε ασθένεια της ψυχής.

Ο κύριος Περντί ταξιδεύει μαζί με τον Μαξ Ζορντάν στα κανάλια της Γαλλίας με προορισμό το Παρίσι, και σύντομα το πλωτό βιβλιοπωλείο του γίνεται μια κιβωτός στην οποία επιβαίνουν μεγάλοι, παιδιά, ζώα –και φυσικά βιβλία!– που αλλάζουν ο ένας τον άλλο για πάντα.

Η συνέχεια του μπεστ σέλερ «Το μικρό παριζιάνικο βιβλιοπωλείο» που μεταφράστηκε σε 37 γλώσσες και πούλησε πάνω από 1,8 εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ έμεινε επί δύο χρόνια στις λίστες των best seller της Γερμανίας, μπήκε στη λίστα best seller των ΝY Times, ήταν το δημοφιλέστερο βιβλίο στην Αγγλία το καλοκαίρι του 2015 σύμφωνα με τον Independent και έγινε best seller σε πολλές χώρες.

Η Νίνα Γκεόργκε είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας και καθηγήτρια δημιουργικής γραφής. Έχει γράψει 29 βιβλία, πολλά διηγήματα, άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά. To 2019εκλέχτηκε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συγγραφέων.

«Μπέρτα Ίσλα» του Χαβιέρ Μαρίας (εκδόσεις Πατάκη, μετάφραση Χριστίνα Θεοδωροπούλου)

Ήδη από τα μαθητικά της χρόνια, στη Μαδρίτη του ’60 και της δικτατορίας του Φράνκο, η Μπέρτα Ίσλα είχε αποφασίσει να παντρευτεί τον Τομ Νέβινσον, τον ωραίο, μισό Ισπανό μισό Άγγλο, συμμαθητή της με το απίστευτο ταλέντο στις γλώσσες. Αυτό το ταλέντο σε συνδυασμό με τις εξίσου εξαιρετικές μιμητικές ικανότητές του θα τραβήξει την προσοχή των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην Οξφόρδη. Ο Τομ θα προσπαθήσει να μην μπλέξει μαζί τους, ώσπου μια μέρα, μια «ηλίθια μέρα», θα κάνει το μοιραίο λάθος που θα καθορίσει τη ζωή και των δυο τους.

Το «Μπέρτα Ίσλα» είναι η ιστορία ενός ζευγαριού που δέθηκε από πολύ νωρίς για πάντα, με ορμή και αποφασιστικότητα, το χρονικό μιας σχέσης που, από δεκαετία σε δεκαετία, σημαδεύεται από μυστικά και ψέματα. Είναι επίσης μια ιστορία για ανθρώπους που, ενώ θέλουν να σώσουν τον κόσμο, βρίσκονται τελικά εξορισμένοι από αυτόν.

Ένα μυθιστόρημα ανατροπών από τον πολυβραβευμένο Ισπανό συγγραφέα. Μια ιστορία κατασκοπείας, για τις χαμένες ευκαιρίες, που ταυτόχρονα βάζει στο μικροσκόπιο έναν γάμο βασισμένο στην τέχνη της προσποίησης και της αποσιώπησης.

«Το Μπέρτα Ίσλα αφήνει πίσω του τα τετριμμένα μοτίβα του κατασκοπευτικού θρίλερ, ενώ διατηρεί την ποιότητα του σασπένς που συναντάμε στα καλύτερα βιβλία του είδους. Ο Μαρίας γράφει μια ιστορία που μας κάνει να εμβαθύνουμε σε μερικά από τα μεγαλύτερα, και άλυτα, θέματα της λογοτεχνίας, όπως είναι η γνώση και η αγάπη, η κατασκοπεία και οι συνέπειές της, η απώλεια και ο θάνατος». The Irish Times

Ο Χαβιέρ Μαρίας (1951-2022) γεννήθηκε και πέθανε στη Μαδρίτη. Σπούδασε φιλοσοφία και λογοτεχνία και δίδαξε σε πανεπιστήµια της Αγγλίας, των Ηνωµένων Πολιτειών και της Ισπανίας. Από την πρώτη του εµφάνιση στη λογοτεχνία µε το µυθιστόρηµα Τα ληµέρια του λύκου το 1971 καθιερώθηκε ως ένας από τους σηµαντικότερους Ισπανούς συγγραφείς του καιρού µας. Τα βιβλία του έχουν µεταφραστεί σε περισσότερες από σαράντα γλώσσες µε εξαιρετική επιτυχία. Το 1997 τιµήθηκε για το σύνολο του έργου του µε το Βραβείο Nelly Sachs. Έχει επίσης τιµηθεί µε το Βραβείο Alessio (Ιταλία) και το Βραβείο José Donoso (Χιλή) για το σύνολο του έργου του. Από το 2006 ήταν µέλος της Βασιλικής Ισπανικής Ακαδηµίας. Ο Χαβιέρ Μαρίας το 2012 αρνήθηκε το Εθνικό Βραβείο Μυθιστορήµατος της Ισπανίας για το βιβλίο του Ερωτοτροπίες, καθώς την ίδια περίοδο το κράτος σταµάτησε τις επιχορηγήσεις των βιβλιοθηκών. Το βιβλίο απέσπασε µεταξύ άλλων το Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνίας το 2013 και το Βραβείο Giuseppe Tomasi di Lampedusa το 2014. Από τις Εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορούν επίσης τα μυθιστoρήματά του Έτσι αρχίζει το κακό (2021, μτφρ. Έφη Γιαννοπούλου) και Ερωτοτροπίες (2015, μτφρ. Χριστίνα Θεοδωροπούλου), καθώς και το βιβλίο Γράφοντας τις ζωές των άλλων (2014, μτφρ. Γεωργία Ζακοπούλου).

«Νεαρά τομάρια» του Colin Barrett (εκδόσεις Στερέωμα, μετάφραση Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη)

Το Γκλάνμπεϊ δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη, αλλά οι επιθυμίες, οι απογοητεύσεις και οι ατυχίες των κατοίκων αυτής της φανταστικής πόλης στην Κομητεία Μάγιο της Ιρλανδίας είναι πολύ γνώριμες. Νέοι με αβέβαιο μέλλον που βγάζουν τα προς το ζην απασχολούμενοι σε άχαρες και κακοπληρωμένες δουλειές (μπράβοι σε νυχτερινά κέντρα, βενζινοπώλες, επιστάτες) κακοποιοί, ανεπάγγελτοι έμποροι ναρκωτικών, αγόρια που παρασύρονται και παγιδεύονται σε έναν κόσμο όπου μόνες διέξοδοι είναι το αλκοόλ, το σεξ και η βία, πρωταγωνιστούν στα επτά διηγήματα που συνθέτουν το βιβλίο. Οι ιστορίες αυτές, όπως έγραψε η συγγραφέας Anne Enright, διαδραματίζονται μεν σε ένα οικείο συναισθηματικό τοπίο, αλλά τελειώνουν με έναν τρόπο εντελώς καινούργιο· «αποπνέουν θλίψη και προοιωνίζονται το κακό, αλλά στην ουσία αποτελούν μια περιπέτεια στην τρυφερή τέχνη του απροσδόκητου». Με ύφος στιβαρό και επιβλητικό, τραχύ και ταυτόχρονα ποιητικό, «συναρπαστικό και στιλιστικά περιπετειώδες», όπως σημειώνει ο Colm Tóibín, ο Κόλιν Μπάρετ αποτυπώνει στιγμές όπου, σύμφωνα με τους New York Times, «τα πράγματα πηγαίνουν πολύ άσχημα για τους χαρακτήρες του, αλλά το κάνει με συμπόνια, χιούμορ και μοναδική μαεστρία».

Ο Κόλιν Μπάρετ γεννήθηκε το 1982 στην Κομητεία Μάγιο της Ιρλανδίας. Η δεύτερη συλλογή διηγημάτων του Homesickness, μετά το Νεαρά τομάρια, συμπεριλήφθηκε στα 100 αξιοσημείωτα βιβλία της χρονιάς από τους New York Times. Το μυθιστόρημά του Wild Houses συμπεριλήφθηκε στη μακρά λίστα του Booker Prize για το 2024. Δύο από τα διηγήματά του διασκευάστηκαν για το θέατρο και παρουσιάστηκαν στο New Theatre του Δουβλίνου το 2017, ενώ το διήγημα του «Calm with horses» («Ήσυχα με τα άλογα») έγινε ταινία που συμπεριλήφθηκε στο διαγωνιστικό τμήμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο το 2019.

«Bar Italia» των Ζώη Κάσαρη - Γιάννη Μπαλαμπανίδη (εκδόσεις Πόλις)

Δύο φίλοι που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη Θεσσαλονίκη, αλλά ζουν πλέον στην Αθήνα, ταξιδεύουν, ξέχωρα μεταξύ τους, στην Ιταλία. Από τη νεότητά τους ακόμη, διαφωνούν για το ποιο είναι το αληθινό μεσογειακό ταίρι του τόπου καταγωγής τους. Ο ένας το αναζητά στον Βορρά (Ανκόνα, Μπολόνια, Τεργέστη, Βενετία, Μιλάνο) και ο άλλος στον Νότο (Νάπολι). Ο ένας αποτίει φόρο τιμής στον Ρήγα Φεραίο, ο άλλος στον Ντιέγκο Μαραντόνα. Καταγράφουν διαφορετικές εκδοχές της ομορφιάς, της εκλέπτυνσης και του χάους. Στο τέλος, ξανασυναντιούνται για να τα βάλουν όλα σε μια σειρά και να τα διηγηθούν ο ένας στον άλλο, σε ένα μπαρ στην άκρη του κόσμου –δηλαδή στην Αθήνα– το οποίο λέγεται «Italia», σαν την ωραιότερη, όπως ισχυρίζονται, χώρα του κόσμου.

To Bar Italia είναι οι αφηγήσεις αυτών των δύο ταξιδιών. Κάτι ανάμεσα σε ταξιδιωτική ανάμνηση, δοκίμιο και λογοτεχνία, τα κείμενα αυτά μιλούν, βέβαια, για την Ιταλία. Την ίδια στιγμή, όμως, η Ιταλία είναι η αφορμή για να μιλήσουν για την ιστορία, την πολιτική, την αγάπη και τη φιλία, την περιπλάνηση και το ξόδεμα.

