«One to One: John & Yoko»: Ένα ντοκιμαντέρ για το ζευγάρι μετά τους Beatles

via Associated Press

via Associated Press

Η Γιόκο Όνο, καλλιτέχνης και ακτιβίστρια, είναι η 92χρονη χήρα του αείμνηστου Τζον Λένον κι εκείνη που δέχτηκε τα περισσότερα «πυρά» μετά τη διάλυση του Βρετανικού συγκροτήματος The Beatles το 1970. Οι πληροφορίες για τα όσα βίωσε μετά τους τίτλους τέλους της θρυλικής τετράδας, αποκαλύπτονται στο νέο ντοκιμαντέρ «One to One: John & Yoko» το οποίο φέρνει στο φως τον προσωπικό της αγώνα -ή τουλάχιστον, την κατά Γιόκο Όνο εκδοχή.