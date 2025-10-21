Τραγωδία στα Τρίκαλα, όπου ένα 18χρονο παιδί κατηγορείται πως έπνιξε την μητέρα του με πετσέτα.

Το συμβάν έγινε ανάμεσα στις συνοικίες της Αγία Μονής και των Αμπελακίων Τρικάλων ενώ αρχικά είχε ακουστεί για την περιοχή του Φλαμουλίου.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο νεαρός κάλεσε από μόνος του την αστυνομία λέγοντας πως σκότωσε την μητέρα του.

Αυτή τη στιγμή άντρες της Αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο, όπου συνέλαβαν το νεαρό, ενώ υπάρχουν και διασώστες του ΕΚΑΒ. Ο 18χρονος δεν έφερε καμία αντίσταση στην εικόνα των αστυνομικών.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για ασφυκτικό θάνατο, ωστόσο η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να δώσει τις τελικές απαντήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 18χρονος είναι παιδί χωρισμένων γονιών και ζούσε με τον πατέρα του. Έχει και μια αδερφή που βρίσκεται στον Βόλο.

O νεαρός καθ’ομολογίαν δράστης φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεχόταν μπούλινγκ από συνομηλίκους του για την οικογενειακή τους κατάσταση καθώς οι γονείς του ήταν χωρισμένοι. Γείτονες είπαν στο trikalavoice.gr ότι υπήρχαν συχνές φασαρίες μεταξύ μάνας και γιου.