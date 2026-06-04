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Το Σάββατο (6/6) αναμένεται να απολογηθεί ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, ενώ στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται πλέον το μέλλον των δύο ανήλικων παιδιών του ζευγαριού.

Η 10χρονη και η 6χρονη εξακολουθούν να νοσηλεύονται και να φιλοξενούνται σε νοσοκομειακή δομή, ωστόσο παραμένει ασαφές ποιος θα αναλάβει τη φροντίδα τους μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο.

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Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA, η αδελφή της 39χρονης Βασιλικής, η οποία έχασε τη ζωή της από τα χέρια του συζύγου της, φέρεται να ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές ότι αδυνατεί να αναλάβει την καθημερινή φροντίδα των παιδιών. Παρότι κατέθεσε αίτημα για την επιμέλειά τους, φέρεται να επικαλέστηκε οικονομικούς λόγους, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ανατροφή τους.

Ως εκ τούτου, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του πού θα φιλοξενηθούν τα δύο κορίτσια, τα οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκονται σε καλή κατάσταση υγείας.

Τα δύο παιδιά κοιμούνταν το βράδυ της τραγωδίας, όταν ο πατέρας τους φέρεται να επιτέθηκε με μανία στη μητέρα τους, καταφέροντάς της δεκάδες μαχαιριές. Ωστόσο, μαρτυρίες από γείτονες και ανθρώπους του στενού τους περιβάλλοντος κάνουν λόγο για ένα οικογενειακό περιβάλλον με εντάσεις και συχνούς καβγάδες, τους οποίους τα παιδιά βίωναν επί μακρόν μέσα στο σπίτι.

Προς το παρόν, τα ανήλικα κορίτσια θα παραμείνουν υπό ιατρική παρακολούθηση στο νοσοκομείο. Οι τοξικολογικές και ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν δεν έδειξαν κάποιο εύρημα, καθώς διερευνήθηκε το ενδεχόμενο να τους είχαν χορηγηθεί ηρεμιστικές ουσίες πριν από το έγκλημα.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται για την επιμέλειά τους είναι και η ανάθεσή της στη γιαγιά τους, με την υποστήριξη δικαστικού συμπαραστάτη. Η τελική απόφαση, ωστόσο, θα ληφθεί από τις εισαγγελικές αρχές.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, έχει δοθεί εντολή να μην έχουν πρόσβαση στα παιδιά συγγενικά πρόσωπα από την πλευρά του κατηγορούμενου πατέρα.