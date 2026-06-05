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Σοκ έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ η δολοφονία του βετεράνου ηθοποιού Τζέιμς Χάντι, γνωστού από τις ταινίες «Jumanji» και «Top Gun: Maverick», ο οποίος εντοπίστηκε μαχαιρωμένος στην αυλή του σπιτιού του στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με τις Αρχές, δράστης φέρεται να είναι ο γιος της συντρόφου του, ο οποίος συνελήφθη αφού προηγουμένως είχε καλέσει στο 911.

Βίντεο από κάμερα κουδουνιού που δόθηκε στη δημοσιότητα καταγράφει τον 44χρονο Μάικλ Γκλέντχιλ, γιο της συντρόφου του ηθοποιού, να οδηγεί τους αστυνομικούς στο σημείο όπου βρισκόταν το θύμα με απόλυτη ψυχραιμία, λίγα μόλις λεπτά μετά τη φερόμενη θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι.

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Ο 81χρονος Τζέιμς Χάντι βρέθηκε νεκρός το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου στην οδό Έργουιν, στην περιοχή Ταρζάνα του Λος Άντζελες, έπειτα από κλήση στο 911 που κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές Αρχές. Σύμφωνα με την Αστυνομία του Λος Άντζελες, ο βασικός ύποπτος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Είμαι ο γιος του ανθρώπου, μόλις σκότωσα τον άνθρωπο της αμαρτίας».

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ηθοποιό αναίσθητο στην μπροστινή αυλή του σπιτιού του, με τραύμα από μαχαίρι στο στήθος. Ο Χάντι μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο και στους θαυμαστές του.

Η φράση που προκάλεσε σοκ στους αστυνομικούς

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη υπόθεση. Η αναφορά στον «άνθρωπο της αμαρτίας» έχει δημιουργήσει ερωτήματα σχετικά με τα κίνητρα του δράστη αλλά και την ψυχική του κατάσταση.

Λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό του θύματος, ο Μάικλ Γκλέντχιλ φέρεται να παραδέχθηκε στις Αρχές ότι ήταν ο άνθρωπος που αναζητούσαν. Ο 44χρονος, γιος της συντρόφου του Χάντι, ζούσε στο ίδιο σπίτι με τη μητέρα του, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι ντετέκτιβ εκτιμούν ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό και αναφέρουν πως δεν υπάρχει ένδειξη κινδύνου για το ευρύτερο κοινό. Ο Γκλέντχιλ συνελήφθη και οδηγήθηκε στις φυλακές Βαν Νάις, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία. Η εγγύησή του ορίστηκε στα 2 εκατομμύρια δολάρια.

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Ποιος ήταν ο Τζέιμς Χάντι

Ο Τζέιμς Χάντι είχε συμμετάσχει σε περισσότερες από 150 υποκριτικές παραγωγές, τόσο στον κινηματογράφο όσο και στην τηλεόραση, από τη δεκαετία του 1970. Πιο πρόσφατα εμφανίστηκε ως μπάρμαν στην ταινία «Top Gun: Maverick» του 2022, δίπλα στην Τζένιφερ Κόνελι. Το 2017 είχε συνεργαστεί με τον Χιου Τζάκμαν στην ταινία «Logan», όπου υποδυόταν έναν γιατρό που παρακαλούσε τον Γούλβεριν να δεχτεί θεραπεία.

Το 2021 συμμετείχε στην κωμωδία «Senior Entourage» στον ρόλο του Πατέρα ΜακΓκάφιν. Ο σκηνοθέτης Μπράιαν Κόνορς είχε δηλώσει σε ανάρτησή του στο Facebook ότι ο Χάντι ήταν «ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς χαρακτήρων που έχω γνωρίσει».

Είχε επίσης εμφανιστεί σε πλήθος τηλεοπτικών αστυνομικών σειρών, μεταξύ των οποίων «Alias», «Criminal Minds», «NCIS: Los Angeles», «Rizzoli & Isles», «CSI: NY», «Cold Case» και πολλές ακόμη.

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Με πληροφορίες από NBC News