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Ο Τζέιμς Χάντι, βετεράνος ηθοποιός που είχε εμφανιστεί στο «Top Gun: Maverick», το «Τζουμάντζι» και πολλούς τηλεοπτικούς ρόλους, δολοφονήθηκε την Τετάρτη στη συνοικία Ταρζάνα του Λος Άντζελες, σε ηλικία 81 ετών.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Variety, σύμφωνα με την αστυνομία δολοφονήθηκε από τον γιο της συντρόφου του. Ο ύποπτος, ο 44χρονος Μάικλ Γκλέντχιλ, συνελήφθη και προφυλακίστηκε κατηγορούμενος για δολοφονία.

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Μεταξύ άλλων, ο Χάντι είχε παίξει στο «Λόγκαν» το 2017, στο «Arachnophobia», στο «The Rocketeer», το «Brighton Beach Memoirs», το «Κ-9» και άλλες ταινίες. Στην τηλεόραση είχε εμφανιστεί στα «Alias», «Melrose Place» και «NYPD Blue».