Τι διαβάζουμε τώρα: 15 βιβλία για να υποδεχτούμε την Άνοιξη

«Για χάρη της αγάπης» του Αχμέτ Ουμίτ (εκδόσεις Πατάκη, μετάφραση Στέλλα Βρεττού)

«Πιο σκοτεινό κι απ′ το σκοτάδι» του Στίβεν Κινγκ (εκδόσεις Κλειδάριθμος, μετάφραση Μιχάλης Μακρόπουλος)

«Γηραιές Μωρές Παρθένες» της Μάργκαρετ Άτγουντ (εκδόσεις Ψυχογιός, μετάφραση Αύγουστος Κορτώ)

«Η πρόσκληση» του Sebastian Fitzek (εκδόσεις Διόπτρα, μετάφραση Ειρήνη Γεούργα)

«Πώς να διαβάσεις ένα βιβλίο» της Monica Wood (εκδόσεις Κλειδάριθμος, μετάφραση Βάσια Τζανακάρη)

Η Monica Wood είναι συγγραφέας του The One-in-a-Million-Boy, το οποίο κέρδισε το 2017 το Nautilus Award (Gold) και το βραβείο μυθοπλασίας της New England Society in the City of New York. Είναι επίσης συγγραφέας του βιβλίου Any Bitter Thing, το οποίο παρέμεινε 21 εβδομάδες στη διευρυμένη λίστα best seller της American Booksellers Association και αναδείχθηκε στο Top Ten του Book Sense.