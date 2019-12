Περί απλοποίησης της γλώσσας κι άλλοι γνωστοί… κορδακισμοί (sic)

Ο ανυπόστατος χαρακτήρας του επιχειρήματος της «νεκρής αρχαίας ελληνικής γλώσσας» είναι πολύ εύκολο να αποδειχθεί με ίδια μέσα. Προφανώς, δεν χρειάζεται η καταφυγή σε αναλύσεις της διεθνούς γλωσσολογίας και λεξικογραφίας προκειμένου να αποδείξουμε πόσο διαδεδομένη υπήρξε σε όλους τους τομείς της επιστήμης και στις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής. Πράγματι, παντού, σε όλες τις γλώσσες, σε όλες τις επιστήμες και στις τέχνες υπάρχουν αρχαίες ελληνικές λέξεις που… ζουν ακόμη και σήμερα! Το εκπληκτικό όμως δεν είναι αυτό. Το εκπληκτικό είναι άλλο. Ακόμη και σήμερα, αναζητώντας νέες ονομασίες για νέα (όχι αρχαία) επιτεύγματα όλοι προστρέχουν στην αρχαία ελληνική. Πάντα επισημαίνουν το γνωστό πια « The Greeks Have a Word For It» του Barry Unsworth (1967). Ας μην έχουμε αυταπάτες. Την Αρχαία ελληνική εννοούν όπως τη βλέπουν μέσα από την εξέλιξη της στο σήμερα. Έτσι, και ο φυσικός WernerHeisenberg (Nobel, 1932), γιος του μεγάλου βυζαντινολόγου Dr. AugustHeisenberg, κλασικός πιανίστας, δεινός σκακιστής και μανιώδης… ελληνιστής, επιδίωκε να ανασύρει τις γλωσσικές δομές αλλά και τις σκέψεις που τις συνοδεύουν από την αρχαία ελληνική. Σε αυτό το πλαίσιο, και χάρη στην εντρύφηση του στην κλασσική ελληνική, έσπευσε να επιτιμήσει το «mesotron» του Yukawa, επιβάλλοντας το ορθό «meson» δικαιολογώντας εμπεριστατωμένα την άποψη του! Ευτυχώς για εμάς τους Έλληνες, το πέρασμα από το «μέσοτρον» στο «μέσον» ακούστηκε απόλυτα φυσιολογικό, λόγω τη διαχρονικότητας της γλώσσας βεβαίως!

