Περίπου 10 εκατ. ευρώ η συνεισφορά της κρουαζιέρας στη Θεσσαλονίκη

Όσον αφορά το τι αναζητούν οι επισκέπτες πολυτελούς κρουαζιέρας από τους προορισμούς «κρυμμένα πετράδια», οι μοναδικές ανθρώπινες και βιώσιμες εμπειρίες βρίσκονται στην κορυφή της λίστας προτιμήσεων. «Το να πηγαίνεις σε σπίτια ντόπιων ή να περνάς χρόνο με έναν τοπικό σεφ είναι μόνο μερικά παραδείγματα», είπε ο Κωνσταντίνος Βενετόπουλος, διευθυντής Επικοινωνίας & PR της Variety Cruises. «Έχουμε λανσάρει ένα προϊόν που ονομάζεται ‘Ανεξερεύνητη Ελλάδα’, που αφορά επίσκεψη στην Ικαρία και την Αμοργό και είναι πλέον το best seller μας. Τα σκάφη μας είναι για 50 επισκέπτες, επομένως είμαστε εξειδικευμένοι και για εμάς το να εντοπίσουμε αυτά τα μέρη σημαίνει ουσιαστικά να εντοπίσουμε ακριβώς αυτό που θέλουν οι επισκέπτες μας. Είναι επίσης σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη τα δημογραφικά στοιχεία των επισκεπτών προκειμένου να διαμορφώσουμε ορισμένες εξορμήσεις στην ξηρά που ενισχύουν την εμπειρία τους».

Είναι σημαντικό να μπορούμε να διακρίνουμε τι είναι δημοφιλές και τι είναι της μόδας, πρόσθεσε ο κ. Bosco: «Οι μικρότερες ομαδικές εκδρομές γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς. Ξεναγήσεις πέρα από τα συνηθισμένα, όπως περιηγήσεις με φαγητό και ποτό σε τοπικούς μη τουριστικούς χώρους ή γαστρονομικές περιηγήσεις όπου ο σεφ του πλοίου οδηγεί τους επισκέπτες στην τοπική αγορά για να επιλέξουν τα φρέσκα προϊόντα για το δείπνο τους ή να μαγειρέψουν μαζί τους. Το ‘Γνώρισε την Οικογένεια της Φάρμας’ (Meet the Family of the farm) εξελίσσεται επίσης σε τάση όταν πρόκειται για προϊόντα κρουαζιέρας πολυτελείας».