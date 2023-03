Πες μου πώς τελειώνει

via Associated Press

Λίγες εβδομάδες πριν από το δυστύχημα είχα διαβάσει το βιβλίο της Valeria Luiselli «Tell me how it ends»2 και τις τελευταίες μέρες μου έρχεται συχνά στο νου. Στις σελίδες του βιβλίου η βραβευμένη Μεξικανή συγγραφέας ανοίγει το θέμα με τα χιλιάδες ασυνόδευτα παιδιά που περνούν παράνομα τα σύνορα από το Μεξικό στις ΗΠΑ και γράφει από την εμπειρία της ως μεταφράστρια των όσων λένε αυτά τα παιδιά στο δικαστήριο. Διηγείται κάποιες από αυτές τις ιστορίες στην κόρη της η οποία την ρωτά επιτακτικά: «Μαμά, πώς τελειώνει η ιστορία;» Κι εκείνη δεν ξέρει τι να απαντήσει.