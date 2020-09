Πέθανε από κορονοϊό ο Μπρους Γουίλιαμσον, τραγουδιστής των The Temptations

Ο Μπρους Γουίλιαμσον, πρώην τραγουδιστής του θρυλικού συγκροτήματος The Temptations, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών. Σύμφωνα με τη HuffPost uk, άφησε την τελευταία του πνοή νικημένος από τον κορονοϊό, στο σπίτι του στο Λας Βέγκας, το βράδυ της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου.

«Δεν υπάρχουν λέξεις να εκφράσουν πώς αισθάνομαι αυτή τη στιγμή», έγραψε ο γιος του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβεβαιώνοντας τη δυσάρεστη είδηση.

Το διάσημο σόουλ συγκρότημα της δισκογραφικής εταιρείας Motown με τις μεγάλες επιτυχίες -μεταξύ των οποίων, My Girl, The Way You Do The Things You Do και You’re My Everything και τις εξίσου μεγάλες πωλήσεις- ιδρύθηκε το 1961. Ο Μπρους Γουίλιαμσον μπήκε στην μπάντα το 2007. Τραγούδησε σε στούντιο άλμπουμ (Still Here και Back To Front) και συμμετείχε σε περιοδείες ανά τον κόσμο, μέχρι το 2015, οπότε και αποχώρησε.