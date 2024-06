Πέθανε η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός Ανούκ Εμέ

via Associated Press

Ήταν επίσης υποψήφια για Σεζάρ Α′ Γυναικείου Ρόλου το 1979, για το «My First Love» -έλαβε τιμητικό Σεζάρ για το σύνολο της καριέρας της, είκοσι τρία χρόνια αργότερα.

Η Ανούκ Εμέ είχε συνεργαστεί με τον Ζακ Ντεμί («Lola»), με τον μαέστρο Φεντερίκο Φελίνι («La Dolce vita» και «8½»), με τον Μάρκο ΜΠελόκιο («A Leap in the Dark»), με τον Μπερνάρντο Μπερτολούτσι («Tragedy of a Ridiculous Man»).