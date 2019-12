Albert L. Ortega via Getty Images

Albert L. Ortega via Getty Images Πέθανε η Ντόροθι Κάθριν Φοντάνα, σεναριογράφος της τηλεοπτικής σειράς «Σταρ Τρεκ».

Η Ντόροθι Κάθριν Φοντάνα, σεναριογράφος της πρωτότυπης τηλεοπτικής σειράς «Star Trek» που αργότερα συνδέθηκε στενά με τη σειρά ταινιών, πέθανε σε ηλικία 80 ετών σε νοσοκομείο στην Καλιφόρνια.

Η Φοντάνα έπασχε από καρκίνο, σύμφωνα με τον σύζυγό της και κινηματογραφιστή Ντέννις Σκότακ. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα σεναριογράφος της σειράς της δεκαετίας του 1960, βρέθηκε από την αρχή στην ομάδα παραγωγής και ήταν δημιουργός ενός από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες του «Σταρ Τρεκ», τον Σποκ. Το όνομά της εμφανιζόταν στους συντελεστές έντεκα επεισοδίων της σειράς που είχε διάρκεια τριών σεζόν και προβλήθηκε από το 1966 έως το 1969. Ωστόσο, σε μερικά από τα επεισόδια που έγραψε, η σεναριογράφος δεν ήθελε να συμπεριληφθεί το ίδιο της το όνομα, αλλά το ψευδώνυμο Μάικλ Ρίτσαρντς, για να αποφύγει τις διακρίσεις. Το 1987 συνεργάστηκε μαζί με τον δημιουργό του δημοφιλούς sci-fi σύμπαντος, Τζιν Ροντενμπέρι για τη συγγραφή του σεναρίου του δίωρου επεισοδίου για τη σειρά «Star Trek: The Next Generation», «Encounter at Farpoint».

Επιπλέον, ήταν ενεργό μέλος του Σωματείου Σεναριογράφων Αμερικής (Writers Guild of America) για πολλά χρόνια και πρόσφατα εργάστηκε ως λέκτορας στο Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (American Film Institute). Πριν το «Star Trek», η Φοντάνα έγραψε τις σειρές «The Wild Wild West» και «Ben Casey». Μετά το «Star Trek» εργάστηκε σε μια ευρύτερη γκάμα σειρών όπως οι: «The Streets of San Francisco», «Bonanza», «Kung Fu», «The Waltons» και «Dallas».

Πηγή: Variety