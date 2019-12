Πέθανε η στιχουργός της μουσικής των «Friends» Αλί Γουίλις

Η αμερικανίδα στιχουργός Αλί Γουίλις, που έγραψε το τραγούδι για την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Friends», πέθανε σε ηλικία 72 ετών, από καρδιακή προσβολή.

Η Γουίλις μεγάλωσε στο Ντιτρόιτ και σπούδασε δημοσιογραφία. Μετακόμισε στη Νέα Υόρκη το 1969 και εργάστηκε για την Columbia και την Epic Records, ενώ το 1972 ξεκινάει την διαδρομή της σαν στιχουργός.

Συνεργάστηκε με τους Earth, Wind and Fire - September, Pointer Sisters - Neutron Dance, Pet Shop Boys - What have i done to deserve this.

Τα τραγούδια της έχουν πουλήσει περισσότερα από 60 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Κέρδισε δύο βραβεία Γκράμι. Το πρώτο για το soundtrack της ταινίας Beverly Hills Cop (Ο Μπάτσος του Μπέβερλι Χιλλς) και το δεύτερο για την μουσική στο μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, The Color Purple (Το Πορφυρούν Χρώμα).

Το 1995 έγραψε το τραγούδι για την τηλεοπτική σειρά «Friends», «I’ll Be There for You», το οποίο προήλθε απο την συνεργασία της με τους δημιουργούς της σειράς, Μάρτα Κάουφμαν και Ντέιβιντ Κρέιν.

Το τραγούδι «September», που έγραψε για το συγκρότημα Earth,Wind and Fire, ήταν αυτό που όπως έλεγε η ίδια, «κάθε φορα που κάποιος μάθενε πως εγώ το είχα γράψει, ενθουσιαζόταν και μου εξηγούσε μετά πόσο χαρούμενο τον έκανε κάθε φορά που το άκουγε».

Υποστήριζε μάλιστα πως το σπουδαιότερο μάθημα σαν στιχουργός το έμαθε από τον Μορίς Γουάιτ, τον τραγουδιστή των Earth,Wind and Fire, που της είπε πως, «ποτέ μην επιτρέψεις στον στίχο να βάλει εμπόδια στην μουσική».

Τόσο το September όσο και το Boogie Wonderland, που έγραψε ο Γουάιτ, είχνα μπεί στο Top 10 της Αμερικής όσο και στο Top 5 της Βρετανίας.

Να σημειωθεί επίσης πως συνεργάστηκε με τους Χέρμπι Χάνκοκ, Τζέιμς Μπράουν και Μπομπ Ντίλαν.