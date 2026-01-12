Με μία φωτογραφία που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Facebook, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας «πέταξε σπόντα» για την «πολική φωτοβολίδα» που εισήγαγε τις προηγούμενες μέρες ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, κάνοντας λόγο για «στρακαστρούκες».

Ήδη, εδώ και αρκετές μέρες, έχει κηρυχθεί ένας άτυπος «εμφύλιος πόλεμος» ανάμεσα στους Έλληνες μετεωρολόγους με αφορμή τις προβλέψεις για την πιθανότητα χιονοπτώσεων σε διάφορες πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας.

Advertisement

Advertisement

Όλα όμως ξεκίνησαν με την πρόβλεψη του Κλέαρχου Μαρουσάκη πως από τους νοτιάδες και τις βροχές θα πάμε στις «πολικές φωτοβολίδες». «Με έντονες καιρικές διακυμάνσεις θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα μας, όπου από τις πολλές και επικίνδυνες βροχές με τους θυελλώδεις νοτιάδες και τις υψηλές θερμοκρασίες, θα οδηγηθούμε στις πολικές θερμοκρασίες και τα χιόνια δίπλα στο κύμα της θάλασσας», έγραφε ο μετεωρολόγος.

Ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός έφερε άμεσα αντιδράσεις. Ο Θοδωρής Κολυδάς σχολίασε πως κάποιοι «χαλάνε την μετεωρολογική πιάτσα», ενώ ο Γιώργος Τσατραφύλλιας υπογράμμισε ότι «ο καιρός δεν είναι “clickbait”».

Η ανάρτηση Γ. Τσατραφύλλια

Σήμερα (12/1) ο μετεωρολόγος Γ. Τσατραφύλλιας δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Facebook μία εικόνα με στρακαστρούκες, επισημαίνοντας ότι «όπως αναμενόταν η φωτοβολίδα εξελίσσεται σε στρακαστρούκα», «φωτογραφίζοντας» με αυτόν τον τρόπο τον συνάδελφό του για τον χαρακτηρισμό «πολική φωτοβολίδα».

Πάντως, από νωρίς το πρωί, οικογένειες και παιδιά εκμεταλλεύτηκαν το χιονισμένο τοπίο στην Πάρνηθα και πήγαν στο καταφύγιο Μπάφι για να παίξουν και να βγάλουν τις απαραίτητες φωτογραφίες, με τις εικόνες να είναι πράγματι εντυπωσιακές.