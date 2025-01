Πέθανε η τραγουδίστρια και ηθοποιός Μαριάν Φέιθφουλ

Φεύγοντας στην εφηβεία της για το Λονδίνο γνώρισε τον μάνατζερ των Rolling Stones Andrew Loog Oldham, ο οποίος ζήτησε από τον Τζάγκερ και τον Κιθ Ρίτσαρντς να γράψουν το 1964 το πρώτο τραγούδι της « As Tears Go By », το οποίο έφτασε στο Top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου. Είχε άλλα τρία Top 10 singles το 1965, τα οποία έφτασαν επίσης στο Top 40 στις ΗΠΑ.

Η φράση που είχε πει κάποτε στον Τζάγκερ «wild horses couldn’t drag me away», έγινε το ρεφρέν του Wild Horses, ενώ η εξάρτηση από τα ναρκωτικά έδωσε υλικό για τα τραγούδια Dear Doctor και You Can’t Always Get What You Want.