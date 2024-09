Πέθανε ο ηθοποιός και τραγουδιστής της κάντρι Κρις Κριστόφερσον

via Associated Press

via Associated Press

Δημιουργός κλασικών τραγουδιών της κάντρι, όπως το Sunday Mornin’ Comin’ Down (1969) και το Me and Bobby McGee (1970) που έδωσε στη Τζάνις Τζόπλιν, υπήρξε τραγουδοποιός, συνθέτης κι ερμηνευτής του είδους, πλάι σε φιγούρες όπως ο Τζόνι Κας, ο Γουέιλον Τζένινγκς και ο Γουίλι Νέλσον -με τους οποίους δημιούργησε το συγκρότημα The Highwaymen.