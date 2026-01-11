Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες από την πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο, όπου άνδρας σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι της και ξήλωσε τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανεβάζοντας στη θέση της την παλιά σημαία του Ιράν, με το λιοντάρι και τον ήλιο.

Το Ιράν προειδοποίησε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή πως οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση εναντίον του θα έχει ως αποτέλεσμα την αντεπίθεση της Τεχεράνης κατά του Ισραήλ και αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, εν μέσω των ευρείας κλίμακας διαδηλώσεων στη χώρα και της σκληρής καταστολής τους από τις δυνάμεις του ισλαμικού καθεστώτος.

Μια νέα αμερικανική επίθεση φαντάζει όλο και πιθανότερη, καθώς ο λεκτικός «πόλεμος» εντείνεται και οι αναφορές για όλο και περισσότερους νεκρούς στις διαδηλώσεις αυξάνονται. Η HRANA (Human Rights Activists News Agency) ανέφερε πως οι νεκροί που συνδέονται με τις διαδηλώσεις ανέρχονται στους 116, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχαν υπάρξει αναφορές και μαρτυρίες για εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες.

The moment Spiderman tore down the Islamic Republic flag at Iran's embassy in London, and raised the lion and sun flag 💪



pic.twitter.com/2C2QSavLl6 January 10, 2026

Aujourd’hui, lors d’un rassemblement en soutien au peuple iranien devant l'ambassade de l’Iran à Londres, un participant a escaladé le bâtiment pour retirer le drapeau de la République islamique d’Iran et hisser à sa place le véritable drapeau iranien.



J’applaudis. 👏🏻💚🤍🦁❤️ pic.twitter.com/XgXkW1atyX — Jérémy Benhaïm (@JeremBenhaim) January 10, 2026