Την απαγορευμένη, παλιά σημαία του Ιράν υψώνουν κάποιοι διαδηλωτές στη χώρα, σε ένδειξη αμφισβήτησης του θεοκρατικού καθεστώτος– μια σημαία με τα ίδια χρώματα, η οποία όμως φέρει πάνω της το Λιοντάρι και τον Ήλιο, αρχαία σύμβολα της Περσίας.

Η σημαία με το Λιοντάρι και τον Ήλιο ήταν σε χρήση ως την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, και ως εκ τούτου απαγορεύτηκε στη χώρα και αντικαταστάθηκε από την «επίσημη» σημαία, η οποία φέρει το Νισάν Ρασμί, ισλαμικό σύμβολο του καθεστώτος (τέσσερις ημισέληνοι και ένα σπαθί που σχηματίζουν ένα σύμβολο σαν τουλίπα το οποίο αποτελεί απεικόνιση της λέξης «Αλλάχ»).

Η σημαία με το Λιοντάρι και τον Ήλιο συνδέεται με τη δυναστεία των Παχλαβί και τη μοναρχία που ανετράπη το 1979- ωστόσο η επίδειξή της δεν σημαίνει αυτόματα πως αυτοί που την υψώνουν τάσσονται υπέρ της παλινόρθωσης της μοναρχίας, καθώς πλέον έχει αποκτήσει σε μεγάλο βαθμό την έννοια της αμφισβήτησης του ισλαμικού καθεστώτος (χωρίς όμως, παρόλα αυτά, να αποκλείεται πως αυτοί που την υψώνουν επιθυμούν κάτι τέτοιο).

Protesters now raising the real flag of Iran, the Lion and Sun, across the country 🙏🏻

Σε κάθε περίπτωση, ο λέων της Περσίας και ο ήλιος συναντώνται ως σύμβολα από πολύ παλιά στην περσική ιστορία. Στην αρχαία Περσία το λιοντάρι και ο ήλιος συμβόλιζαν τη βασιλεία και τη θεϊκότητα, με τον λέοντα να αντιπροσωπεύει τη δύναμη και τη βασιλική εξουσία και τον ήλιο να σχετίζεται με τον αρχαίο θεό Μίθρα- θεό του ήλιου και του φωτός, αλλά και της δικαιοσύνης και του πολέμου. Ο ήλιος αποτελούσε επίσης έμβλημα της περσικής αυτοκρατορικής εξουσίας- υπάρχουν αναφορές πως βασιλιάδες της Περσίας χαρακτηρίζονταν «Ήλιος της Ανατολής».

Μετά την αρχαιότητα, το Λιοντάρι και ο Ήλιος συναντώνται ως εθνικά σύμβολα από τον 12ο αιώνα και υπάρχουν σε λάβαρα ως σύμβολο του Ιράν από τον 14ο αιώνα. Κατά τον 16ο αιώνα και τη δυναστεία των Σαφαβιδών, εμφανίζονται και στη σημαία της τότε περσικής αυτοκρατορίας- του σαφαβιδικού Ιράν.

Η πράσινη- λευκή- κόκκινη σημαία με το Λιοντάρι και τον Ήλιο υιοθετήθηκε επίσημα το 1907 και καταργήθηκε από την Ισλαμική Δημοκρατία το 1980.

Με πληροφορίες από National Union for Democracy in Iran (NUFDI), ABC, Wikipedia