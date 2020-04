Πέθανε ο Μπιλ Γουίδερς, συνθέτης του «Ain’t No Sunshine»

Ο Αμερικανός τραγουδιστής και συνθέτης της σόουλ Μπιλ Γουίδερς, ερμηνευτής του θρυλικού «Ain’t No Sunshine» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, στο Λος Άντζελες.

Ο Μπιλ Γουίδερς, γνωστός επίσης από τα τραγούδια «Lean on Me», «Just the Two of Us» και «Lovely Day», αντιμετώπιζε προβλήματα με την καρδιά του.

Γεννήθηκε το 1938 στη Δυτική Βιρτζίνια και πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια, καθώς ένας τραυματισμός τον κράτησε μακριά από τη δημιουργία φίλων και επιπλέον ο πατέρας του πέθανε, όταν ο Γουίλιαμ Χάρισον Γουίδερς Τζούνιορ, όπως ήταν το πλήρες όνομα του, ήταν μόλις 13 ετών. Ήταν ο μικρότερος της πολυμελούς οικογένειας του, που είχε έξι παιδιά. Μετά το διαζύγιο των γονειών του και τον θάνατο του πατέρα του, τον μεγάλωσε η γιαγιά του από την πλευρά της μητέρας του κι εκείνος της αφιέρωσε το τραγούδι Grandma’s Hands (Τα χέρια της γιαγιάς), στο πρώτο του άλμπουμ, που κυκλοφόρησε το 1971.

Σε ηλικία 17 ετών μπήκε στο αμερικανικό Ναυτικό, όπου εργάστηκε επί εννέα χρόνια ως μηχανικός. Στη συνέχεια, εγκαταστάθηκε στο Λος Άντζελες, όπου εργάστηκε σε εργοστάσιο κατασκευής ανταλλακτικών αεροσκαφών. Ήταν η εποχή που αγόρασε μια κιθάρα και άρχισε να γράφει τραγούδια.

Ο Μπιλ Γουίδερς είχε κερδίσει τρία Βραβεία Γκράμι και το τραγούδι του Lovely Day έφτασε την 4η θέση του Top 10 της Βρετανίας το 1988.