Πέθανε ο Μπο Γκόλντμαν, σεναριογράφος των ταινιών «Στη Φωλιά του Κούκου» και «Άρωμα Γυναίκας»

Ron Galella, Ltd. via Getty Images

Ron Galella, Ltd. via Getty Images

Ο Έρικ Ροθ, σεναριογράφος ταινιών όπως το Forrest Gump (1994), Η απίστευτη ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον (2008), A Star Is Born (2018) και Dune (2021), έλεγε το 1998 στους New York Times για τον «σπουδαίο Μπο Γκόλντμαν», όπως τον αποκαλούσε, ότι τα credits του περιλαμβάνουν τις «πιο διαφορετικές και ευφυείς ταινίες, από το Στη Φωλιά του Κούκου μέχρι το Shoot the Moon, την καλύτερη ταινία διαζυγίου που γυρίστηκε ποτέ, κι από το Άρωμα Γυναίκας, μέχρι τη σπουδαία σάτιρα Melvin and Howard».