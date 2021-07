Πέθανε ο Ντάστι Χιλ, μπασίστας των ZZ Top

Ο Τζο Μάικλ Χιλ, όπως ήταν το πραγματικό όνομα του, γεννήθηκε στο Ντάλας και μαζί με τους Γκίμπσον και Μπίαρντ δημιούργησαν το 1969, στο Χιούστον, τους ZZ Top. Το 1970 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο «ZZ Top’s First Album».

Τρία χρόνια μετά έκαναν επιτυχία με το τραγούδι La Grange, μια ωδή στο Chicken Ranch, ένα διαβόητο μπορντέλο στο Τέξας με το ίδιο όνομα.

Από τις μεγάλες επιτυχίες τους στα chart ήταν το Tush το 1975, το Sharp Dressed Man, το Legs and Gimme All Your Lovin’ το 1983, και το Rough Boy and Sleeping Bag το 1985.