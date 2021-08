Πέθανε ο Ντον Έβερλι, η «φωνή» των Everly Brothers

Ο Ντον Έβερλι, η φωνή του θρυλικού ντουέτου Everly Brothers, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών, στην κατοικία του στο Νάσβιλ των ΗΠΑ.

«Ο Ντον έζησε όπως όριζε η καρδιά του. Έζησε τα όνειρα του με την αδελφή ψυχή και σύζυγο του Αντέλα και μοιράστηκε τη μουσική που τον έκανε Everly Brother» αναφέρεται σε δήλωση της οικογένειας.

Τα δύο αδέλφια, Φιλ και Ντον Έβερλι, γνώρισαν παγκόσμια επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές της δεκαετίας του 1960, με τραγούδια όπως το Bye Bye Love και το All I Have to Do Is Dream, επηρεάζοντας με τη φωνή και τη μουσική τους συγκροτήματα όπως οι Beatles, οι Simon και Garfunkel, οι Beach Boys, οι Stills και Nash.

Ανέβηκαν 15 φορές στην κορυφή του αμερικανικού top 10 την περίοδο 1957 και 1962. Ήταν οι πρώτοι που εξελέγησαν μαζί με τον Έλβις Πρίσλεϊ, τον Τσακ Μπέρι και τον Little Richard το 1986 για το Rock and Roll Hall of Fame, ενώ το 1997 έλαβαν τιμητικό Grammy.

Το περιοδικό Rolling Stone τους είχε χαρακτηρίσει «το πιο σημαντικό φωνητικό δίδυμο στη ροκ».

Γιος ανθρακωρύχου, ο Άιζακ Ντόναλντ Έβερλι είχε γεννηθεί την 1η Φεβρουαρίου 1937 στο Μπράουνι του Κεντάκι. Τα δύο αδέλφια έπαιζαν μουσική με τους γονείς τους. Η Everly Family, όπως ονομαζόταν η μπάντα διαλύθηκε το 1953, οπότε ο Ντον και ο Φιλ δημιούργησαν το μετέπειτα διάσημο ντουέτο.