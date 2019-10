Πέθανε ο πρώτος άνθρωπος που έκανε διαστημικό περίπατο, ο κοσμοναύτης Αλεξέι Λεόνοφ

Επίσης, είχε επαφές με τον διάσημο συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας, Άρθουρ Κλαρκ (στις οποίες ο Κλαρκ είχε αναφερθεί στα βιβλία του της «Οδύσσειας του Διαστήματος») και, μαζί με τον Αμερικανό αστροναύτη Ντέιβιτ Σκοτ συνέγραψε μια διπλή βιογραφία/ ιστορία της «κούρσας του Διαστήματος», με τίτλο «Two Sides of the Moon: Our Story of the Cold War Space Race». Επίσης, συνέβαλε στο «Into That Silent Sea» των Κόλιν Μπέρτζες και Φράνσις Φρεντς.

(με πληροφορίες από RT, Sputnik, Wikipedia)