Πέθανε ο ράπερ Juice WRLD σε ηλικία 21 ετών

Ο ράπερ Juice WRLD πέθανε σε ηλικία 21 ετών, σύμφωνα με δημοσιεύματα των New York Times και TMZ. Το γραφείο ιατρικού εξεταστή στο Κουκ Κάουντι στο Σικάγο επιβεβαίωσε τον θάνατο στον ενημερωτικό ιστότοπο WGN.

Πηγές της επιβολής του νόμου ανέφεραν στο TMZ ότι ο ράπερ υπέστη επιληπτική κρίση στο αεροδρόμιο Μιντγουέϊ του Σικάγο την Κυριακή, λίγο μετά την προσγείωση του αεροπλάνου με το οποίο ταξίδευε. Το παραϊατρικό προσωπικό τον μετέφερε γρήγορα στο πλησιέστερο νοσοκομείο, όπου ανακοινώθηκε ο θάνατός του.

Ο Juice WRLD που γιόρτασε τα 21α γενέθλιά του την περασμένη εβδομάδα, κυκλοφόρησε το πρώτο του σίνγκλ το 2015. Δυο χρόνια αργότερα, έγινε ευρέως γνωστός με το τραγούδι «All Girls Are The Same» που κυκλοφόρησε μόνος του και τον οδήγησε σε συμφωνία με μεγάλη εταιρεία παραγωγής. Αργότερα επανακυκλοφόρησε το τραγούδι «All Girls», μέσα από το ντεμπούτο άλμπουμ του «Goodbye & Good Riddance». Ωστόσο, η μεγαλύτερή του επιτυχία από την πρώτη δισκογραφική δουλειά ήταν το τραγούδι «Lucid Dreams». Το κομμάτι έχει ως βάση το «Shape of My Heart» του Sting και ο δημοφιλής τραγουδιστής χαρακτήρισε την εκδοχή του ράπερ ως μια «όμορφη ερμηνεία» του πρωτότυπου τραγουδιού.