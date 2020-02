Πέθανε ο συγγραφέας και κριτικός Τζορτζ Στάινερ

Εκτός των άλλων, ο Στάινερ ήταν κριτικός λογοτεχνίας στο New Yorker από το 1967 έως το 1997. Το 2009 κυκλοφόρησαν τριάντα κείμενα που είχε γράψει (πάνω σε πληθώρα θεμάτων) για το περιοδικό σε έκδοση με τίτλο «George Steiner at The New Yorker».

Ο Τζορτζ Στάινερ αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Ζάρα Άλις Σάκοου, ιστορικό και ακαδημαϊκό, έναν γιο, μια κόρη και δύο εγγόνια.

