Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες: Στις ΗΠΑ η πρώτη μεγάλη έκθεση για τον νομπελίστα

Την επιμέλεια της έκθεσης έχει ο Άλβαρο Σαντάνα-Ακούνια, επίκουρος καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Whitman College και συγγραφέας του βιβλίου «Ascent to Glory: How One Hundred Years of Solitude Was Written and Became a Global Classic» που κυκλοφορεί στις 25 Ιουνίου 2020. Στην πρωτότυπη αυτή μελέτη ο ερευνητής πηγαίνει πέρα από τους μύθους που περιβάλλουν το μυθιστόρημα το οποίο έχει ξεπεράσει τα 50 εκατ. πωλήσεις και έχει μεταφραστεί σε 25 γλώσσες, επιχειρώντας να απαντήσει στο ερώτημα πώς ένα έργο τέχνης γίνεται τελικά κλασικό.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη Βίβλο, μιλώντας για τον ισπανόφωνο κόσμο, ακολουθούν τα βιβλία του Γκάμπο, όπως ήταν το προσωνύμιο του. Οι Αμερικανοί συνηθίζουν να λένε ότι, από τον 17 αιώνα και τον Μιγκέλ ντε Θερβάντες, δημιουργό του Δον Κιχώτη, ο αμέσως πιο διάσημος ισπανόφωνος συγγραφέας στον πλανήτη είναι ο Μάρκες.

Με πληροφορίες από hrc.utexas.edu