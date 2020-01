Πέθανε ο θρυλικός ντράμερ των Rush Νιλ Περτ

Ο Περτ αποσύρθηκε από τους Rush το 2015 μετά την τελευταία περιοδεία του συγκροτήματος, λέγοντας ότι είχε έρθει η ώρα να βγει «εκτός παιχνιδιού».

Η μπάντα, στην οποία συμμετείχαν και ο τραγουδιστής-μπασίστας Τζέντι Λι και ο κιθαρίστας Αλεξ Λάιφσον κατέγραψε επιτυχίες όπως το The Spirit Of Radio και Tom Sawyer. Το συγκρότημα μπήκε στο Hall of Fame της ροκ εν ρολ το 2013.